TSG Backnang: Eine gute Moral und das nötige Glück Fußball-Oberligist TSG Backnang holt mit dem hart erkämpften 3:2-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit dem späten Treffer von Jannik Dannhäußer belohnen sich die Roten für ihre starke Reaktion auf den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand.

Im Etzwiesenstadion lief die 87. Minute, als ein Einwurf von Mert Tasdelen das 3:2 für die TSG einleitete. Jannik Dannhäußer ließ die Kugel zum Kollegen zurückprallen, der auf der linken Seite noch kurz marschierte und dann flankte. Als die Gäste das Leder nicht aus der Gefahrenzone brachten, stand da plötzlich wieder Dannhäußer. Ihn habe es instinktiv in den Strafraum gezogen, erzählte der 26-Jährige nach der Partie: „Und dann nehme ich den Ball noch mit rechts, mit dem Fuß kriege ich normalerweise gar nichts zustande.“ Dieses Mal genügte es, da der Schuss noch abgefälscht wurde und der Keeper deshalb machtlos war. „Das war ein befreiendes Gefühl“, sagte der Torschütze mit Blick auf die Krise, in die sich Backnang manövriert und die nach der vorangegangenen 2:4-Pleite in Mutschelbach zum Rauswurf von Coach David Pfeiffer geführt hatte.

Für das Interimstrainerduo, das Oguzhan Biyik und Isaak Avramidis bilden, war das 3:2 gegen Hollenbach der erhoffte Einstand. Die TSG kletterte auf den drittletzten Platz und hat mit 14 Punkten sogar schon wieder Anschluss ans hintere Mittelfeld. Ob es daran lag, dass die Roten vom 4-4-2 ihres Ex-Trainers wieder auf das 4-2-3-1 umgestellt hatten, mit dem sie in der Vorsaison so erfolgreich waren? Für Biyik passt diese Formation zumindest „am besten zu unserem Spielermaterial und zu unserer aktuellen Situation“. Oder hat es sich doch ausgezahlt, dass die Hausherren die Ersatzbank tauschten und die Auswechselspieler sowie die Offiziellen nun auf der rechten Seite hockten, von der Haupttribüne gesehen? Das glaubt nur, wer einen sehr ausgeprägten Hang zum Aberglauben hat. „Ich weiß nicht, ob das entscheidend war“, meinte Biyik nach dem Spiel schmunzelnd, „aber mit Blick auf das Ergebnis haben wir viel richtig gemacht.“

Mit Fortuna im Bunde war Backnang auf alle Fälle. Vor allem in der ersten Halbzeit, als von einer klaren Steigerung im Vergleich zu den letzten Partien unter dem geschassten Übungsleiter nicht die Rede sein konnte. In der 18. Minute fehlten Hollenbachs Hannes Scherer nur Zentimeter, um die Hereingabe von Noah Krieger über die Linie zu drücken. Noch mehr Dusel hatten die Murrtaler in der 26. Minute, als Dannhäußers Handspiel einen Strafstoß bedeutete. Lorenz Minder lief an, doch sein klägliches Schüsschen wehrte Julian Guttenson ab. Weitaus mehr strecken musste sich der TSG-Torwart, als derselbe FSV-Fußballer wenige Sekunden später aus dem Spiel heraus zum Abschluss kam.

Die Hausherren hätten sich über ein 0:1 oder 0:2 nicht beklagen dürfen. Stattdessen erzielten sie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das schmeichelhafte 1:0. Nach einem langen Ball legte sich Marco Rienhardt die Kugel mit dem Kopf selbst noch einmal vor, behauptete sich gegen zwei Rivalen überaus geschickt und traf im Fallen ins linke Eck. Sein sechstes Saisontor gab Selbstvertrauen für den zweiten Durchgang, in dem zur Abwechslung die TSG anfangs mal Pech hatte: Thomas Doser köpfte an die Latte (52.).

Vier Minuten später klingelte es gegenüber. Hollenbachs Jonas Limbach nahm eine Flanke direkt, hob das Leder in hohem Bogen ins lange Eck. Das 1:1 war ein tolles Tor, das 2:1 (67.) für die Gäste hatte vor allem mit dem schwachen Defensivverhalten der Roten zu tun. Sie störten die FSV-Spieler so lange nicht hartnäckig genug, bis Samuel Schmitt mit etwas Glück auch noch an TSG-Kapitän Julian Geldner vorbeikam und aus 18 Metern einschoss. Nun war die Frage, ob sich Backnang nach einem Rückstand mal wieder ergeben oder sich dieses Mal gegen die drohende Niederlage stemmen würde. Es passierte Letzteres. In der 73. Minute packte Patrick Tichy nach einem nicht weit genug abgewehrten Eckball den Hammer aus. Die Kugel schlug aus über 20 Metern im linken Eck ein, der Keeper war machtlos. Damit nicht genug: Dannhäußer setzte den erlösenden und umjubelten Schlusspunkt.

„Mir ist egal, wie wir die Punkte geholt haben“, betonte Oguzhan Biyik. An einem Schönheitspreis hatte auch Marc Erdmann kein Interesse. „Das war Abstiegskampf pur und nichts für Fußballästheten“, sagte der Sportliche Leiter, der eine Energieleistung attestierte: „Nach dem 1:2 muss man in unserer Situation erst einmal so zurückkommen. Das rechne ich der Mannschaft hoch an.“ Gleichwohl gelte es, sich fußballerisch zu steigern. Fürs Erste sind dafür weiterhin Biyik und Avramidis zuständig.

„Stand heute“, so Erdmann auch noch am Freitag um 19 Uhr beim punktgleichen Tabellennachbarn in Neckarsulm und vielleicht sogar darüber hinaus. Nur zur Dauerlösung wollen die Interimstrainer nicht werden. Sagen sie selbst und sagt – wieder „Stand heute“ – auch der Sportliche Leiter. „Wir gehen ganz entspannt mit der Trainersuche um“, betont Erdmann: „Wir werden in aller Ruhe ohne Hektik eine Entscheidung treffen.“