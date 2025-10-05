TSG Backnang: "Ein Fußballspiel auf unterem Oberliganiveau"

Der entscheidende Moment

Trainer Mario Marinic brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Auf jeden Fall Kategorie dreckig: 1:0 gewonnen. Ein Fußballspiel auf unterem Oberliganiveau, uns hat ein überragender Moment gereicht.“ Gemeint war das 1:0 in der 42. Minute, das Domic nach schnörkelloser Kombination erzielte. „Überragend herausgespielt, das Tor schnörkellos“, so Marinic.

Stabile Defensive

Nach der Führung kontrollierte Backnang das Geschehen weitgehend. „Dann hatten wir schon Übergewicht in der ersten Halbzeit. Wir konnten vielleicht das 2:0 nachlegen“, erklärte der Trainer. Zwar kam Denzlingen nach der Pause stärker auf, doch wirklich gefährlich wurde es kaum. „Dann hatte Denzlingen eine kleine Druckphase nach der Halbzeit, aber nichts Zwingendes mit dabei. Ich glaube, wir haben über 90 Minuten kaum eine Torchance zugelassen“, sagte Marinic.

Kampf statt Glanz

Offensiv ließ die TSG einiges vermissen. „Was uns gefehlt hat heute im letzten Drittel, die Sauberkeit, die Zielstrebigkeit, die richtige Entscheidungsfindung“, bilanzierte Marinic. Nach der englischen Woche habe man die Belastung gespürt. „Und auch die Bedingungen heute mit dem Wetter, mit dem Platz – war es dann ganz arg schwierig, ein gutes Fußballspiel auf den Platz zu bringen.“

Drei Punkte als Belohnung

Umso wichtiger war der Sieg im direkten Vergleich. „Von daher müssen wir uns nicht entschuldigen mit dem 1:0. Wenn man sieht, dass wir letzte Woche auch ein überragendes Fußballspiel gemacht haben, dafür Punkte lassen haben gegen Essingen 3:2. Nehmen wir die Punkte heute gerne mit“, erklärte Marinic.

Blick nach vorn

Mit 15 Punkten steht Backnang nun im gesicherten Mittelfeld. Marinic will das Ergebnis nutzen, um die Mannschaft weiter zu stabilisieren: „Und dann ist es einfach mal auch so, dass man auch mal so einen Tag, der vielleicht nicht gut ist fußballerisch, trotzdem drei Punkte mitnimmt. Darüber sind wir froh und werden die Jungs dann jetzt vorbereiten auf den kommenden Gegner Ravensburg. Sie können heute den Abend genießen, auf dem Mannschaftsabend und dann heißt der volle Fokus auf ein schweres Auswärtsspiel in Ravensburg.“