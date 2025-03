TSG Backnang: "Ein besseres Drehbuch hast du nicht schreiben können"

Schwierige Platzverhältnisse prägen die Partie

Die winterlichen Bedingungen sorgten für einen schwer bespielbaren Rasen, was auch Marinic betonte: "Also erstmal ist wichtig, dass wir unser Spiel umstellen mussten, ist der Platz geschuldet zu der Jahreszeit schwer bespielbarer Rasen. Das heißt, heute waren andere Tugenden gefragt, sehr viel Mentalität, Zweikämpfe, lange Bälle, zweite Bälle." Beide Mannschaften neutralisierten sich in der ersten Halbzeit weitgehend. "Aalen hatte eine sehr gute Möglichkeit zum 1:0. Wir hatten dann kurz vor der Halbzeit nochmal ein, zwei Halbschancen. Aber das 0:0, glaube ich, war dem Spielverlauf entsprechend."

Aalen geht in Führung, Rote Karte als Wendepunkt

Nach der Pause erzielte Benjamin Kindsvater in der 65. Minute die Führung für die Gäste. "Und dann ist natürlich an so einem Tag, sagst du, wer 1:0 in Führung geht, wird das Fußballspiel gewinnen." Doch die Backnanger bekamen durch eine Rote Karte gegen Sasa Maksimovic (75.) neuen Auftrieb. "Und dann ist es so, dass uns die rote Karte in die Karten spielt für Aalen."

Dramatische Schlussphase mit doppeltem Lucky Punch

Backnang investierte in den Schlussminuten alles und wurde belohnt. "Wir haben dann viele Bälle in den Sechzehner reingeschlagen. Was einfach wichtig ist, dass du da eine gute Präsenz hast. Und das haben wir uns dann auch belohnt in der letzten Minute eigentlich." Antonio Babic glich in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Doch die TSG wollte mehr: "Dann sind wir auch nochmal all-in gegangen, haben gesagt, mit dem Punkt geben wir uns nicht zufrieden. Es wird nochmal ein Ball in den Sechzehner kommen." Schließlich sorgte ein Foulelfmeter in der 101. Minute, den Vincent Sadler verwandelte, für den umjubelten Siegtreffer.

Wichtiger Erfolg für das Selbstvertrauen

Für Marinic war es ein perfekter Fußballabend: "Was nicht selbstverständlich ist, auch mit einem Mann mehr, dass du das Fußballspiel gewinnst. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich und sehr froh. Und genau diese Mentalität müssen wir einfach an den Tag legen, in der Situation, wo wir sind." Die Bedeutung des Sieges sei auch mit Blick auf die Tabelle groß: "Mit zwei Siegen haben wir uns erstmal ein bisschen Luft verschaffen können. Aber wir müssen noch viele Schritte gehen. Das ist uns auch bewusst."

Blick nach vorne auf Hollenbach

Dennoch will die TSG den Erfolg nicht überbewerten. "Aber jetzt dürfen wir auch mal den heutigen Tag und den Sieg auch genießen, bevor es dann nächste Woche mit Fokus gegen den FSV Hollenbach geht." Mit gestärktem Selbstvertrauen geht es für Backnang nun darum, den positiven Trend fortzusetzen.