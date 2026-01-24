TSG Backnang dreht das Spiel und zeigt Moral in Löchgau

Das heutige Testspiel beim FV Löchgau beginnt für die TSG Backnang alles andere als nach Plan. Der Gastgeber aus der Landesliga, Staffel 1, nutzt seine Anfangsphase konsequent und geht früh in Führung. In der 18. Minute trifft Furkan Yumurtaoglu zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöht Ivanilson Guerra Matias auf 2:0. Backnang steht früh vor einer Aufgabe, die mehr verlangt als Ordnung und Laufarbeit. Doch genau an diesem Punkt beginnt der Charakter dieses Spiels. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic bleibt ruhig, verliert nicht die Struktur und findet zügig Antworten. In der 25. Minute verkürzt Mika Müller auf 2:1 und holt Backnang zurück in die Partie. Der Treffer wirkt wie ein Signal. Das Spiel kippt, das Tempo erhöht sich, die Präsenz der Gäste nimmt spürbar zu.

Was folgt, ist eine Phase, die diesem Testspiel seinen Stempel aufdrückt. Innerhalb weniger Minuten dreht Backnang die Begegnung. In der 31. Minute erzielt Fabijan Domic den Ausgleich zum 2:2. Ebenfalls in der 31. Minute fällt der nächste Treffer, erneut durch Domic, der das Spiel endgültig zugunsten der TSG wendet und auf 3:2 stellt. Aus einem 0:2 wird in kürzester Zeit eine Führung – getragen von Entschlossenheit und klaren Aktionen. Die restliche Spielzeit steht im Zeichen der Kontrolle. Backnang behauptet den Vorsprung, ordnet sich defensiv und lässt keine weiteren Gegentreffer zu. Der frühe Rückstand verliert an Bedeutung, weil die Reaktion umso deutlicher ausfällt. Der Sieg in Löchgau ist nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Beleg dafür, wie schnell sich Spielverläufe ändern können, wenn Mut und Konsequenz zusammenkommen.