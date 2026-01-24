TSG Backnang dreht das Spiel und zeigt Moral in Löchgau

Dieses Testspiel erzählt eine Geschichte von Widerstandskraft und Entschlossenheit. Der Oberligist TSG Backnang liegt früh zurück, gerät kurzzeitig ins Wanken und antwortet dann mit Nachdruck. Der 3:2-Erfolg beim Landesligisten FV Löchgau ist das Ergebnis einer starken Reaktion – und zugleich der Auftakt zu einer Vorbereitungsphase, die ohne Pause weitergeht.
Das heutige Testspiel beim FV Löchgau beginnt für die TSG Backnang alles andere als nach Plan. Der Gastgeber aus der Landesliga, Staffel 1, nutzt seine Anfangsphase konsequent und geht früh in Führung. In der 18. Minute trifft Furkan Yumurtaoglu zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöht Ivanilson Guerra Matias auf 2:0. Backnang steht früh vor einer Aufgabe, die mehr verlangt als Ordnung und Laufarbeit.
Doch genau an diesem Punkt beginnt der Charakter dieses Spiels. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic bleibt ruhig, verliert nicht die Struktur und findet zügig Antworten. In der 25. Minute verkürzt Mika Müller auf 2:1 und holt Backnang zurück in die Partie. Der Treffer wirkt wie ein Signal. Das Spiel kippt, das Tempo erhöht sich, die Präsenz der Gäste nimmt spürbar zu.
Was folgt, ist eine Phase, die diesem Testspiel seinen Stempel aufdrückt. Innerhalb weniger Minuten dreht Backnang die Begegnung. In der 31. Minute erzielt Fabijan Domic den Ausgleich zum 2:2. Ebenfalls in der 31. Minute fällt der nächste Treffer, erneut durch Domic, der das Spiel endgültig zugunsten der TSG wendet und auf 3:2 stellt. Aus einem 0:2 wird in kürzester Zeit eine Führung – getragen von Entschlossenheit und klaren Aktionen.
Die restliche Spielzeit steht im Zeichen der Kontrolle. Backnang behauptet den Vorsprung, ordnet sich defensiv und lässt keine weiteren Gegentreffer zu. Der frühe Rückstand verliert an Bedeutung, weil die Reaktion umso deutlicher ausfällt. Der Sieg in Löchgau ist nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Beleg dafür, wie schnell sich Spielverläufe ändern können, wenn Mut und Konsequenz zusammenkommen.
Es bleibt kaum Zeit zum Innehalten. Die Wintervorbereitung verlangt Rhythmus, und der nächste Test steht bereits an. Am Dienstag, 27. Januar 2026, trifft die TSG Backnang um 19 Uhr auf die SG Schorndorf. Das Duell zweier Teams aus dem Rems-Murr-Kreis verleiht der Partie eine besondere Note und sorgt für einen zusätzlichen Reiz innerhalb der Vorbereitung.
Das Spiel in Schorndorf bringt neue Voraussetzungen. Ein Gegner aus derselben Landesliga-Staffel wie Löchgau, ein anderes Umfeld, ein anderer Spielcharakter. Für Backnang geht es darum, die positiven Elemente aus dem heutigen Spiel mitzunehmen und erneut unter Beweis zu stellen. Die Fähigkeit, Rückschläge zu verarbeiten, wird dabei ebenso gefragt sein wie Stabilität über längere Phasen.
Das Rems-Murr-Duell ist der nächste Prüfstein in einer Vorbereitung, die bewusst fordernd angelegt ist. Nach der starken Reaktion in Löchgau liegt der Fokus darauf, von Beginn an präsent zu sein und nicht erneut in Rückstand zu geraten. Jeder Test schärft das Profil, jede Partie liefert neue Hinweise auf den Stand der Entwicklung.
