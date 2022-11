– Foto: Nico Schoch

TSG Backnang drängt im Kellerduell auf Wiedergutmachung Fußball-Oberligist aus Backnang tritt am Sonntag beim 1. FC Rielasingen-Arlen an und will etwas Zählbares mitnehmen.

Für die Fußballer der TSG Backnang ist Wiedergutmachung angesagt. Der abstiegsbedrohte Oberligist will im Kellerduell am Sonntag um 14.30 Uhr beim 1. FC Rielasingen-Arlen unbedingt punkten.