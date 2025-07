TSG Backnang: Doppelschlag in Unterzahl in der Nachspielzeit

In der ersten Runde des WFV-Pokals setzt sich die TSG Backnang mit 2:0 beim FSV Waiblingen durch – beide Treffer fallen in der Nachspielzeit, obwohl die Gäste ab der 42. Minute in Unterzahl agieren müssen.

Bereits in der Anfangsphase musste Backnang eine brenzlige Szene überstehen. „Sie haben auch in der fünften Minute die erste Großchance, bei der sie in Führung gehen müssen“, so Marinic. Seine Mannschaft übernahm anschließend zwar die Spielkontrolle, blieb aber im letzten Drittel ungefährlich. „Wir waren sehr unsauber. Wir hatten ein schlechtes Positionsspiel, wenig Tempo in unserem Spiel. So waren wir nicht gefährlich vor dem Tor.“

Rote Karte als Wendepunkt

Ein Konter der Gastgeber führte zur nächsten Zäsur: In der 42. Minute sah TSG-Verteidiger Charalambos Parharidis wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl zeigte die TSG kurz vor der Pause eine Reaktion. „Mit einem Mann weniger haben wir trotzdem noch die Möglichkeit in Führung zu gehen in Unterzahl mit der Lattenchance“, erinnerte sich Marinic.

Klares Bild nach der Pause

In der zweiten Hälfte stellte das Backnanger Trainerteam um und bekam das Spiel unter Kontrolle. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit das Spiel auch voll und ganz im Griff“, bilanzierte Marinic. Trotz numerischer Überlegenheit blieb Waiblingen passiv, während die Gäste ruhig weiter kombinierten. „Wir haben gesagt, wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen die Mentalität jetzt mit einem Mann weniger in den Tag legen, die es dafür braucht. Es war ein Charaktertest für meine Mannschaft. Und das haben wir mit Bravour gemeistert.“

Später Doppelschlag sichert Weiterkommen

Die Chancen mehrten sich: „Wir hatten dann schon zwei, drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Auch nochmal einen Lattentreffer.“ Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung. In der 91. Minute traf Flavio Santoro zum erlösenden 1:0, Julien Birzer legte vier Minuten später nach. „Dann wurden wir ziemlich spät belohnt, aber auch verdient“, so Marinic.

Blick auf Mittwoch und den Ligaauftakt

Nach der geglückten Pflichtspielpremiere richtet sich der Blick bereits auf das Pokal-Auswärtsspiel beim SSV Schwäbisch Hall. „Mit Sicherheit auch ein motivierter Landesligist, der das Spiel lange wie möglich offen gestalten möchte. Auch da gilt das Ziel, eine Runde weiterzukommen“, so Marinic. Mit Blick auf den nahenden Ligastart sei die Partie dennoch mehr als eine Pflichtaufgabe: „Wir möchten natürlich auch schauen, dass wir in die dritte Runde einziehen.“ Personell fehlt Charalambos Parharidis (Rot-Sperre) und Fabian Domic, der sich beim Pokalspiel in Waiblingen verletzt hatte.