TSG Backnang: "Die Oberliga ist kein Schönheitspreis"

„Der Stachel sitzt tief“

Trainer Mario Marinic sparte nach dem jüngsten 2:3 beim SSV Reutlingen nicht mit klaren Worten: „Der Stachel sitzt nach der 2:3 Niederlage gegen Reutlingen tief, aber uns bleibt keine Zeit um Wunden zu lecken. Bereits am Mittwoch wartet mit Regionalligaabsteiger Villingen die nächste schwere Aufgabe auf uns.“ Die verpasste Chance, in Überzahl Zählbares mitzunehmen, wiegt schwer, doch der Fokus richtet sich nach vorne.

Schiedsrichterentscheidungen im Fokus

Marinic wies zudem auf die jüngsten Schiedsrichterentscheidungen hin: „Wir suchen nicht nach Ausreden zum Saisonstart, aber nach Gründen und diese sind vielfältig. Dazu gehört mit Sicherheit auch, dass wir momentan alle spielentscheidenden Szenen der Schiedsrichter gegen uns ausfallen. Gegen Singen wurde uns ein glasklares Tor aberkannt und am vergangenen Samstag war es ein glasklarer Elfmeter beim Stand von 2:1, der uns verweigert wurde. Die komplette Reutlinger Mannschaft bleibt sogar stehen.“ Gleichwohl machte er deutlich: „Ich hoffe, dass sich dies im Laufe der Saison auch wieder ausgleichen wird. Aber Fakt ist auch, dass wir den Gegner zum Torschießen einladen und es den Mannschaften viel zu einfach machen.“

Mehr Mentalität gefordert

Der Coach forderte von seiner Mannschaft mehr Konsequenz: „Hier müssen wir schleunigst ansetzen und eine andere Mentalität und Zweikampfhärte an den Tag legen. Wir müssen uns gegenseitig anzünden und aus der Situation befreien, noch mehr tun für den Erfolg und die Leidenschaft auf den Platz bringen. Die Oberliga ist kein Schönheitspreis, jetzt zählen die Tugenden des Fußballs.“

Villingen als große Hürde

Mit dem kommenden Gegner wartet ein echtes Kaliber. „Die kommende Aufgabe hierfür macht es nicht einfacher. Villingen kommt mit unglaublich viel Qualität. Allem voran ihr Stoßstürmer Marcel Sökler. Aber egal welche Gegner nun kommen und welche Qualität sie mitbringen, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und die Realität annehmen und vielleicht in gewissen Situationen das Glück auch erzwingen.“

Personalsorgen verschärfen Lage

Zusätzlich erschweren Verletzungen die Vorbereitung. „Bitter zur Niederlage kommt hinzu, dass wir mit Terry Asare und Lukas Glaser zwei verletzte Spieler zu beklagen haben und deren Einsatz in dieser Woche mehr als fraglich ist“, so Marinic. „Aber es gelten keine Ausreden, die Jungs die auf dem Platz sind werden auch am Mittwoch ihr Herz in die Hand nehmen und gewillt sein, dem Favoriten die Stirn zu bieten und alles reinzuwerfen.“