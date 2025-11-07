TSG Backnang: "Die Ausfallliste bleibt unverändert lang"

Ausgangslage und Tabelle

Nach 15 Spieltagen steht die TSG mit 19 Punkten und einer Bilanz von 5–4–6 auf Rang neun, dicht gefolgt von Karlsruher SC II und Türkischer SV Singen (je 19). Göppingen rangiert mit 12 Punkten auf Platz 17, also sieben Zähler hinter Backnang. Das Polster ist wichtig, aber in einer Liga mit einigen direkten Absteigern keine Garantie. Der Trainer ordnete die Konstellation bemerkenswert offen ein: „Hätte mir einer vor der Runde gesagt, dass wir mit 7 Punkten Vorsprung zum Regionalligabsteiger anreisen, den hätte ich für verrückt erklärt.“ Für die TSG gilt es, die jüngst erarbeitete Stabilität auswärts zu bestätigen.

Der Maßstab aus dem Gmünd-Spiel

Backnang will die Leistungskurve aus dem Normannia-Auftritt fortschreiben. Mario Marinic benannte den internen Bezugspunkt klar: „Der November mit Göppingen, Aalen, Mannheim und auswärts beim FSV Hollenbach wird uns mit der jetzigen Kadersituation alles abverlangen, aber die Jungs haben am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen, zu welch Leistung sie im Stande sind zu leisten.“ Entscheidend ist die Qualität des ersten Durchgangs vom letzten Wochenende: „Der Maßstab für die nächsten Wochen muss die 1. Halbzeit sein, wenn wir so auftreten, brauchen wir uns vor keinem Gegner zu verstecken.“ Aus Sicht der TSG bedeutet das: kollektives Anlaufen mit Tiefe, präzise Abschlussaktionen und eine defensive Restordnung, die Umschaltmomente des Gegners früh entschärft. Die Balance zwischen Mut und Absicherung bleibt der zentrale Kompass.

Gegneranalyse ohne Tabellenbrille

Die Göppinger Situation erklärt sich nicht allein über die Tabelle. Marinic formulierte bewusst respektvoll: „Aus der Ferne steht mir kein Urteil zu und was die Gründe dafür sind, aber jeder der selbst Fußballer war weiß, was so ein Negativfahrwasser mit einem macht.“ Zugleich verweist er auf die Substanz des Kaders: „Ich weiß nur, dass sie eigentlich über sehr viel Regionalliga - und Oberligaerfahrung verfügen.“ Namentlich hob er hervor: „Angefangen beim jahrelangen Kapitän und Leader Filip Milisic, Ex-Aspacher Basti Frölich, Ex-Kickers Akteure Marcel Schmidts und Kevin Dicklhuber sowie Denis Lübke um nur einige Namen aus dem Kader zu nennen.“ Dazu der nüchterne Hinweis: „Ihr Durchschnittsalter in Oberachern war fast 28 Jahre alt. Wir werden uns von der Tabelle nicht leiten lassen.“ Für Backnang heißt das: auf robuste Zweikampfführung und Standards gefasst sein.

Druckverteilung, Zielsetzung, Spielidee

Der Trainer markierte den psychologischen Unterton deutlich: „Der große und schöne Unterschied vor dem morgigen Duell ist, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Sie wiederum müssen das Spiel gewinnen, um den Anschluss ans hintere Mittelfeld herzustellen.“ Aus Backnanger Sicht erwächst daraus die Verpflichtung, das Tempo zu diktieren, aber Übergänge sauber zu spielen, um Göppinger Umschaltmomente nicht zu nähren. Je länger die TSG Struktur und Feldposition hält, desto stärker lastet die Uhr auf dem Gastgeber.

Personal, Haltung, November-Fahrplan

An der Kadersituation ändert sich bis Samstag wenig. Die Botschaft an die gesamte Gruppe ist eindeutig: „Die Ausfallliste bleibt unverändert lang, aber gerade die Jungs, die nicht auf dem Platz stehen, für die heißt es volle Unterstützung von außen in das Team reinzutragen.“ Für das Gastspiel formulierte Marinic eine klare Anforderungskette: „Auch am Samstag werden wir über uns hinauswachsen müssen, den Kampf von der ersten Minute weg annehmen.“ Die Herleitung knüpft an den jüngsten Auftritt an: „Die Leidenschaft, Intensität sowie Laufbereitschaft an den Tag legen, wie es gegen Normannia Gmünd der Fall war. Dann haben wir auch gute Chancen den Abstand auf Göppingen zu wahren.“ Mit Blick auf die Folgegegner Aalen, Mannheim und Hollenbach zählt jeder Zähler doppelt – sportlich und mental.