TSG Backnang: "Den Tabellenführer am Rande des Punktverlustes"

Rahmen und Einordnung

Vor 600 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Janik Wieland lieferte die TSG einen Auftritt, der Maßstäbe setzte – zumindest über weite Strecken der ersten Hälfte. Der Trainer brachte die Gefühlslage auf den Punkt: „Wir können heute runtergehen, natürlich auch enttäuschte Gesichter, weil ich glaube, es war mehr drin.“ Die Mannschaft hatte „den Tabellenführer am Rande des Punktverlustes“, das ist die nüchterne Lesart eines zähen, intensiven Spiels. Im Tabellenbild rutscht die TSG mit 19 Punkten auf Rang 13, bleibt aber in Reichweite eines breiten Feldes, das von minimalen Serien geprägt ist. Der Herbstmeister Aalen festigt derweil die Spitze.

Erste Halbzeit: Plan greift, Führung verdient

Backnang fand früh in die Struktur und setzte die taktischen Leitplanken sauber um. Mario Marinic bilanzierte: „Wir hatten eine gute erste Halbzeit, vor allem haben wir herausragend gegen den Ball gearbeitet, die Räume eng gemacht, die Aalen bespielt.“ Das Zentrum blieb kompakt, die Abstände stimmten, und die Kette löste Tiefläufe konsequent. In heiklen Momenten stand der Rückhalt: „Unser Torwart hält herausragend, den brauchst du auch an so einem Tag.“ Der Lohn war die Führung: Flavio Santoro verwandelte in der 34. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 – „Dann gehen wir nicht unverdient mit dem Elfmeter 1:0 in die Halbzeit.“ Bis dahin hatte Aalen wenig klare Durchbrüche, weil die TSG „um das Vertikalspiel in die Tiefe“ wusste und Passwege abklemmte.

Wende nach der Pause: fünf Minuten kosten das Spiel

Der Neustart geriet zum Kipppunkt. "Dann kosten uns fünf Minuten das Spiel mit wieder einer Standardsituation aus dem Eckball heraus und das 2:1, wo wir einfach auch nicht gut verteidigen.“ Zunächst glich Vico Meien in der 51. Minute aus, drei Minuten später stellte Niklas Antlitz auf 1:2. Es war ein Kopfball-Doppelschlag, gespeist aus einer Eckballsituation und anschließender Unordnung in der Box. Backnang verlor in dieser kurzen Sequenz die Kompaktheit, Aalen gewann Feldposition und Kontrolle. Der Favorit zeigte die Reife, Vorteile zu konservieren, ohne das Risiko zu erhöhen.

Backnanger Druckphase und späte Entscheidung

Die TSG reagierte mit Entschlossenheit und verschob das Spielgeschehen wieder in die Aalen-Hälfte. „Wir haben weiter Druck aufgebaut, haben eigentlich den Tabellenführer hier zu Hause in der eigenen Hälfte eingeschnürt, viel Powerplay, viel Druck erzeugt.“ Aus dem Ballbesitz erwuchsen „ein, zwei Halbchancen“, doch die letzte Präzision fehlte. Aalen blieb seiner Linie treu und wartete auf den Moment: In der Nachspielzeit besorgte Steffen Kienle (90.+2) den Treffer zum 1:3 – die Entscheidung in einer Partie, die zuvor offen geblieben war. Der Trainer ordnete ein: „Und dann sieht man auch die Qualität, die Aalen einfach hat, auch mit den Einwechslungen, dass da nochmal viel, viel nachgelegt werden kann.“

Marinic hielt fest, dass die Mannschaft „dran geblieben“ sei und sich an der eigenen Leistung „hoch“ ziehen wolle. Die Lehre ist hart, aber präzise: Standards verteidigen, die ersten fünf Minuten nach der Pause fehlerfrei gestalten und die Qualität der Druckphasen ergebniswirksam machen. Der Blick richtet sich nach vorn: „Die Aufgabe wird nicht einfacher am kommenden Samstag. Da kommt das nächste Schwergewicht.“ Die Planlinie ist gesetzt – „werden jetzt morgen erstmal regenerieren und dann im Laufe der Woche die Jungs einstellen auf ein schweres Heimspiel, dann gegen Mannheim“ – und verlangt erneut jene Konsequenz, die in der ersten Halbzeit gegen Aalen sichtbar war.