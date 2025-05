TSG Backnang: "Da haben wir die Gier vermissen lassen"

Dominanz ohne Ertrag

Backnangs Cheftrainer Mario Marinic brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft. Aber vor allem hat heute die effektivere Mannschaft gewonnen.“ Seine Mannschaft war von Beginn an präsent, hatte das Spiel unter Kontrolle und belohnte sich folgerichtig: Giuliano Greco traf in der 19. Minute sehenswert zur verdienten Führung. „Wir waren sehr gut im Spiel drin, hatten eine super Spielkontrolle, haben Essingen dominiert“, so Marinic. Doch nur wenige Minuten später stellte Essingens Dean Melo mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten den Spielverlauf auf den Kopf.

Melo trifft doppelt

In der 23. Minute traf der pfeilschnelle Außenspieler zum Ausgleich, fünf Minuten später vollendete er eine Umschaltaktion zur 2:1-Führung. „Essingen gelingt der Doppelschlag mit ihrem Unterschiedsspieler Dean Melo, der viel Tempo mitbringt, bestraft uns dann“, erklärte Marinic. Von diesem Rückstand erholte sich Backnang spielerisch zwar, kam aber nicht mehr entscheidend vor das Tor.

Einbahnstraßenfußball ohne Belohnung

In der zweiten Halbzeit spielte praktisch nur noch Backnang. „Wir hatten wirklich gefühlt 80, 90 Prozent Ballbesitz. Aber Ballbesitz schießt noch lange keine Tore“, sagte Marinic. Zwar übte sein Team konstant Druck aus, blieb aber im letzten Drittel zu ideenlos und ohne klare Abschlüsse. Essingen verteidigte tiefstehend, lauerte auf Konter und brachte die knappe Führung mit viel Disziplin über die Zeit. „Da haben wir die Gier vermissen lassen“, urteilte Marinic.

Ernüchterung weicht Zufriedenheit

Obwohl der Abend mit einer Niederlage endete, überwog bei Marinic am Ende die Anerkennung für das bisher Erreichte: „Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft, wie wir heute wieder aufgetreten sind. Wir haben vieles richtig gemacht, aber leider nicht im letzten Drittel.“ Durch das gleichzeitige Ergebnis aus Bietigheim-Bissingen ist der Klassenerhalt für die TSG nun so gut wie gesichert. „Die Trauer war nur kurz. Wir freuen uns alle über eine herausragende Rückrunde bis dato.“

Letzte Aufgaben im Saisonfinale

Zwei Spiele bleiben der TSG noch: Zunächst das letzte Heimspiel gegen den SV Oberachern, dann der Saisonabschluss in Ravensburg. Marinic blickt voraus: „Wir möchten uns natürlich bestmöglichst verabschieden aus der Oberliga und auch versuchen, die zwei Spiele mit dem nötigen Ehrgeiz anzugehen.“ In einer Rückrunde, in der Backnang konstant gepunktet hat, wäre ein positiver Ausklang die verdiente Krönung.