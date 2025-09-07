TSG Backnang: "Bin da ein bisschen zwiegespalten über das Ergebnis"

Die TSG Backnang hat am siebten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen Auswärtssieg verpasst. Trotz klarer Überlegenheit bis weit in die zweite Halbzeit hinein reichte es beim 1:1 bei Aufsteiger Türkspor Neckarsulm nur zu einem Punkt.

Die Gäste erwischten den Traumstart: Schon in der 3. Minute brachte Fabijan Domic Backnang mit 1:0 in Führung. Danach spielte fast ausschließlich die TSG. „Wir freuen uns auf jeden Fall über den Auswärtspunkt, aber es hätten gut und gerne auch drei sein können, vielleicht auch müssen, weil meine Mannschaft wirklich ein überragendes Auswärtsspiel gemacht hat. Wir hatten bis zur 65. Minute alles im Griff. In der ersten Halbzeit gehen wir wieder frühzeitig in Führung und durch einen sehenswert herausgespielten Treffer haben wir das Spiel dann komplett unter Kontrolle“, bilanzierte Trainer Mario Marinic.

Nach der Pause vergab Backnang die große Chance, den Sieg frühzeitig klarzumachen. „Natürlich werden die Beine schwer nach der englischen Woche. Dann haben wir wirklich auch zwei 100-prozentige Torschancen im 1 gegen 1. Einmal Terry Asare, einmal Flavio Santoro, wo wir auch wirklich den Deckel drauf machen können“, sagte Marinic. Stattdessen kam Neckarsulm durch ein Eigentor von Mika Müller in der 64. Minute zum Ausgleich.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

Danach kippte die Partie spürbar. „Dann ist es halt so im Fußball: Türkspor hat eine Standardsituation, bei der wir den Ball nicht gut verteidigt bekommen, eine Unstimmigkeit, und dann steht es 1:1. Und dann kippt das Momentum. Das muss man auch ehrlich sagen: Türkspor hatte dann auch nochmal zwei, drei sehr gute Tormöglichkeiten, wo sie das Spiel dann auch wirklich komplett auf ihre Seite ziehen können. Da hebt unser Torwart hervorragend. Die letzte Viertelstunde war es dann ein Duell mit offenem Visier“, so Marinic.

Blick auf Pforzheim

Am Ende blieb es beim Unentschieden, das sich für Backnang trotz starker Leistung eher wie eine vertane Chance anfühlte. „Wir können stolz sein auf die 65 Minuten, wie wir hier aufgetreten sind. Aber das nehmen wir so mit“, erklärte Marinic. Nun richtet sich der Fokus auf das nächste Heimspiel: „Von daher lässt sich auch drauf aufbauen und jetzt müssen wir erst mal wieder gut regenerieren. Jetzt wartet die nächste schwere Aufgabe mit Pforzheim zu Hause. Und dann schauen wir, dass wir uns gut einstellen und wieder das Maximale abrufen.“