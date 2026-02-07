TSG Backnang bezwingt Bayernliga-Spitzenreiter ASV Neumarkt mit 4:2

– Foto: Nico Schoch

Der Oberligist TSG Backnang sendet ein deutliches Signal in der Vorbereitung. Auf dem Kunstrasenplatz in den Etzwiesen gewinnt die Mannschaft von Trainer Mario Marinic mit 4:2 gegen den ASV Neumarkt, den Tabellenführer der Bayernliga Nord. Vier Treffer, eine dominante erste Hälfte und die richtige Antwort auf eine kurze Wackelphase nach der Pause machen diesen Test zu einem Auftritt, der Mut macht – und gleichzeitig zeigt, dass die nächsten Aufgaben nicht kleiner werden.

Das heutige Testspiel gegen den ASV Neumarkt besitzt für die TSG Backnang mehr als nur Trainingswert. Mit dem Tabellenführer der Bayernliga Nord steht ein Gegner auf dem Platz, der Qualität und Selbstvertrauen mitbringt. Doch Backnang tritt auf heimischem Kunstrasen in den Etzwiesen entschlossen auf und macht früh klar, dass dieser Nachmittag nicht dazu dient, nur Minuten zu sammeln. Es ist ein Spiel, in dem es um Standortbestimmung geht – und Backnang besteht diese Prüfung.

Lange bleibt die Partie offen, beide Mannschaften arbeiten intensiv, suchen die Kontrolle, tasten sich in die Zweikämpfe hinein. Dann setzt Backnang den ersten entscheidenden Stich. In der 32. Minute trifft Ali Ferati zum 1:0. Dieser Treffer ist der Startschuss für eine starke Phase der Gastgeber, die nun deutlich mehr Zugriff bekommen und die Begegnung an sich reißen.

Nur sechs Minuten später folgt das 2:0. Flavio Santoro erhöht in der 38. Minute und sorgt dafür, dass die TSG nicht nur führt, sondern auch das Spielgeschehen zunehmend bestimmt. Backnang nutzt diesen Moment gnadenlos aus. In der 42. Minute trifft Lukas Glaser zum 3:0 – ein Zwischenstand, der nicht nur deutlich ist, sondern die Stärke der ersten Hälfte unterstreicht.

Mit dem Pausenpfiff scheint die Partie in eine klare Richtung zu laufen. Doch wie so oft in Testspielen ist ein Vorsprung kein Garant für Ruhe. Direkt nach Wiederanpfiff zeigt Neumarkt, warum es Tabellenführer der Bayernliga Nord ist. In der 46. Minute trifft Tim Brandl zum 3:1 und bringt den Gegner zurück ins Spiel. Backnang wird kurz unsicher, verliert für Momente die Kontrolle, die Ordnung wirkt nicht mehr ganz so stabil wie vor der Pause.

Der Druck wächst – und Brandl schlägt erneut zu. In der 58. Minute fällt das 3:2. Aus einem scheinbar sicheren Spiel wird plötzlich wieder ein offener Kampf. Die Partie bekommt eine neue Schärfe, die Intensität steigt, und Backnang muss sich beweisen: Kann die Mannschaft nach einer dominanten ersten Halbzeit auch mit Widerstand umgehen?

Die Antwort fällt überzeugend aus. Backnang findet wieder Stabilität und setzt den entscheidenden Treffer in der richtigen Phase. In der 63. Minute trifft Fabijan Domic zum 4:2 und stellt den alten Abstand wieder her. Es ist das Tor, das den Schwung des Gegners stoppt und Backnang wieder Sicherheit gibt. Die Gastgeber bringen das Spiel anschließend über die Zeit und feiern einen 4:2-Erfolg gegen einen hoch eingeschätzten Gegner.

Trainer Mario Marinic wird aus diesem Testspiel viele positive Aspekte mitnehmen. Drei Tore innerhalb von zehn Minuten vor der Halbzeit zeigen Effizienz und Zielstrebigkeit. Gleichzeitig macht die kurze Wackelphase nach dem Seitenwechsel deutlich, wie wichtig Konzentration bleibt, wenn der Gegner den Druck erhöht. Der Sieg ist verdient, aber er ist auch ein Fingerzeig darauf, dass Backnang weiter arbeiten muss, um über 90 Minuten konstant zu bleiben.