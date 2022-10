TSG Backnang besiegt den Vorletzten 3:1 für die Bezirksliga-Fußballerinnen.

Die Gastgeberinnen hatten mehrere klare Torchancen und scheiterten zweimal am Aluminium, ehe sie den Lohn für ihre Überlegenheit ernteten. In der 35. Minute lupfte Viktoria Heinrich die Kugel nach einer Ecke ins Netz. Timea Hari schloss ein tolles Solo in der 38. Minute mit dem 2:0 ab. Dieselbe Spielerin schob auch das 3:0 (42.) nach. Lara Galls Schuss hielt die Torhüterin noch, doch Hari staubte ab. In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr so viel, das Uhlbacher Ehrentor erzielte Liv Sonntag.

