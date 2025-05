TSG Backnang bejubelt "auch in der Höhe verdienten Sieg"

Frühe Führung, verpasste Vorentscheidung

„Ein verdienter und auch in der Höhe verdienter Sieg“, sagte Mario Marinic nach dem Spiel – auch wenn er einräumte: „Nöttingen hat die erste Hundertprozentige, nutzt sie nicht, wir haben dann auch eine, lassen sie liegen – und gehen eigentlich mit der nächsten Torchance 1:0 in Führung.“ Talha Özen traf in der 17. Minute, Gentian Lekaj legte zehn Minuten später nach. Die TSG dominierte das Spiel bis zur Pause, ließ aber mehrfach die Chance auf das vorentscheidende 3:0 liegen.

Dämpfer nach der Pause, aber starke Reaktion

„Dann passiert genau das, was du dir nicht wünschst“, so Marinic. „Nöttingen macht gleich das 2:1 mit der ersten Aktion nach der Halbzeit.“ Enes Türköz verkürzte für die Gäste, die in dieser Phase Druck aufbauten. Doch Backnang ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und beeindruckte mit taktischer Disziplin. „Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, eine gute Mentalität auf den Platz gebracht“, hob der Trainer hervor.

Veselaj mit Doppelpack zur Entscheidung

Die TSG überstand die Drangphase der Gäste und schlug eiskalt zurück. Shaban Veselaj traf in der 65. und 72. Minute doppelt – jeweils nach gelungenen Umschaltaktionen. „Das 3:1 kam zum perfekten Zeitpunkt“, lobte Marinic, der auch festhielt: „Wir hätten sogar noch das 5:1 oder 6:1 machen können, aber das wäre vielleicht zu viel des Guten gewesen.“

Tiefe im Kader wird zum Trumpf

Trotz kurzfristiger Ausfälle – Giuliano Greco krank, Claudio Paterno wegen einer bevorstehenden Geburt abwesend – überzeugte die Mannschaft auf ganzer Linie. „Die Jungs, die reinkamen, haben ihre Aufgaben überragend übernommen“, sagte Marinic, „und auch die, die im Spielverlauf kamen, haben sich nahtlos eingefügt.“

Blick nach vorn mit Rückenwind

Mit nun 43 Punkten steht Backnang solide im Mittelfeld und belegt in der Rückrundentabelle Rang drei. „Die Mannschaft hat herausragende Leistungen geliefert“, bilanzierte Marinic stolz. In der kommenden Woche wartet mit Normannia Gmünd ein emotionales Duell – und erneut ein Gegner auf Augenhöhe.