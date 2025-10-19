TSG Backnang: "Auch das schaffen wir momentan nicht"

Starker Beginn mit frühem Führungstreffer

„Wir starten super ins Spiel. Gehen nach einer Eckball-Situation mit 1:0 in Führung durch Fabian Domic“, sagte Marinic nach dem Abpfiff. Die Freude währte allerdings nur kurz: „Bekommen aber dann kurze Zeit darauf den Ausgleichstreffer, was wir nicht gut verteidigen, eine schlechte Staffelung haben.“ Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. „Dann war es ein ausgeglichenes Spiel auf einem guten Oberliganiveau. Beide Mannschaften bemüht, fußballerische Lösungen zu suchen auf schwer bespielbarem Platz.“

Freiberg vergibt Chancen auf die erneute Führung

In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber mehrfach die Chance, erneut in Führung zu gehen. „So vor der Halbzeit, die letzten 10, 15 Minuten, das Momentum auf unserer Seite, wo wir oft wieder durchkommen, durchbrechen“, beschrieb Marinic. Doch die TSG blieb im Abschluss zu unentschlossen. „Es wiederholt sich einfach, dass wir im letzten Drittel einfach nicht die Entscheidungsfindung haben, falsche Entscheidungen treffen, uns nicht gut positionieren.“

Schwacher Start in die zweite Halbzeit

Nach Wiederanpfiff kippte das Spiel zugunsten der Gäste. „Zweite Halbzeit kommen wir schlecht aus der Kabine, sind nicht griffig, sind nicht in den Zweikämpfen. Und dann hat Nöttingen Oberwasser, schon zwei, drei gute Möglichkeiten“, so Marinic. Der Rückstand fiel folgerichtig: „Aber das 2:1 ist einfach auch nicht gut verteidigt. Dann machen wir das den Gegnern zu einfach.“

Kein Ertrag trotz großer Bemühungen

Auch in der Schlussphase fand die TSG nicht mehr zurück ins Spiel. „Dann haben wir noch sehr, sehr viel Zeit auf der Uhr, wo wir auch wieder bemüht sind, wir alles investieren in dieses Spiel, uns es momentan aber einfach nicht gelingen mag. Auch da haben wir wieder ein, zwei Möglichkeiten, zum Torerfolg zu kommen.“ Für Marinic ist das Hauptproblem klar: „Dann ist am Ende des Tages auch eine Qualität, im letzten Drittel, die uns momentan fehlt, um Fußballspiele zu gewinnen. Aber selbst wenn wir es nicht gewinnen, dass wir vielleicht auch mal unentschieden spielen, auch das schaffen wir momentan nicht.“

Blick nach vorn: Derby in Bissingen

Der Trainer zog ein klares Fazit: „Dann gehst du heute als Verlierer vom Platz, was verdient ist.“ Viel Zeit zur Analyse bleibt nicht. „Deswegen müssen wir uns auch heute wieder schütteln, haben eine kurze Woche vor uns. Montag geht es dann los in die neue Woche und spielen schon Freitagabend zum Derby gegen Bissingen, was auch eine schwere Aufgabe wird.“ Trotz Frust über das Resultat blickt Marinic kämpferisch nach vorn: „Wir werden die Jungs aufrichten, vorbereiten und dann hoffentlich auch wieder zum Ertrag kommen. Und da müssen wir uns wie gesagt gemeinsam einfach noch mehr investieren, noch mehr an den Tag legen, um das Momentum wieder auf unsere Seite zu ziehen.“