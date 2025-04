TSG Backnang: "Am heutigen Tag einfach nicht verdient"

Arbeit gegen den Ball bleibt das große Manko

„Eine verdiente, aber auf jeden Fall unnötige Niederlage vom Spielverlauf her und von der Herangehensweise“, lautete das nüchterne Fazit von Mario Marinic. Reutlingen habe „genau das an den Tag gelegt, was man in ihrer Situation braucht: Abstiegskampf“, stellte er klar und lobte den Gegner für „viel Mentalität in den Zweikämpfen“. Die eigene Mannschaft dagegen habe „vor allem nicht gut gegen den Ball gearbeitet und nicht gut verteidigt“, insbesondere die hohen Bälle auf Reutlingens Zielspieler Konstantinos Markopoulos bereiteten der TSG enorme Probleme.

Führung bringt keine Sicherheit

Obwohl Gentian Lekaj die Gäste per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte, folgte nur wenige Minuten später der Ausgleich. Marinic bemängelte: „Das hätte uns eigentlich in die Karten spielen sollen. Aber postwendend bekommst du den Ausgleich.“ Nach einer Ecke fiel das 1:2, kurz darauf sogar das 1:3 – binnen acht Minuten kippte das Spiel komplett. „Da hatten wir wirklich acht Minuten, die wir einfach nicht kontrollieren konnten“, stellte Marinic ernüchtert fest.

Späte Aufholjagd kommt zu spät

In der zweiten Halbzeit stellte Backnang um und fand besser ins Spiel. Doch nach der gelb-roten Karte für Reutlingen und der Chance zur Wende kassierte die TSG postwendend das 1:4. Marinic sagte: „Genau da bekommst du das 4:1, wo wir auch wieder nicht gut verteidigen.“ Trotzdem bewiesen seine Spieler Moral: Mit zwei schnellen Toren durch Lekaj und Veselaj kam Backnang nochmals heran. „Wer weiß, wenn das Spiel noch fünf Minuten andauert, holst du vielleicht glücklich noch einen Punkt“, so der Trainer.

Blick geht nach vorn

Dass ein Remis aufgrund des Spielverlaufs nicht verdient gewesen wäre, räumte Marinic offen ein: „Am heutigen Tag einfach nicht verdient.“ Dennoch will die TSG Backnang den Rückschlag schnell abhaken. Nach einem „kurzen Schütteln“ soll ein Mannschaftsabend auf dem Wasen die Stimmung auflockern, ehe der Fokus auf das nächste Heimspiel gegen den FC Nöttingen gelegt wird – mit dem klaren Ziel, die verlorenen Punkte zurückzuholen.