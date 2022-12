TSG Backnang absolviert fünf Testspiele Vorbereitung des Oberligisten startet am 21. Januar.

Trainingsauftakt wird am Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr sein. Eine Woche später ist das erste Testspiel geplant. Die TSG tritt am Samstag, 28. Januar, um 14.30 Uhr beim Landesliga-Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach an. In ihrer zweiten Vorbereitungspartie treffen die Backnanger am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Oberbrüden auf den Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd, der vom früheren TSG-Akteur Zlatko Blaskic trainiert wird.

Zum Landesligisten SV Bonlanden geht es am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr. Ein Härtetest findet am Samstag, 18. Februar, statt. Die Backnanger empfangen um 14 Uhr die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart, die in der Regionalliga derzeit den siebten Platz einnimmt. Die Generalprobe ist am Samstag, 25. Februar, geplant. Auf den Etzwiesen geht es um 14 Uhr gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall. Anschließend soll die Jahresauftaktfeier über die Bühne gehen.