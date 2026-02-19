TSG Backnang: "Ab Samstag zählt nicht mehr was war, sondern was kommt"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Winterpause ist vorbei, die Oberliga Baden-Württemberg geht wieder in den Pflichtspielmodus – und für die TSG Backnang beginnt damit eine Phase, in der sich vieles zuspitzt. Am Samstag (21.02.2026, 14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Mario Marinic den Karlsruher SC II zum 20. Spieltag. Backnang steht mit 22 Punkten auf Rang 13, der KSC II ist Zwölfter – ebenfalls bei 22 Zählern. Es ist ein direktes Duell im engen Feld über dem Tabellenkeller, und zugleich der Auftakt in die „15 Endspiele“, von denen Marinic spricht.

Tabellenlage: enges Feld, hohe Fallhöhe Die Konstellation ist eindeutig: Der VfR Mannheim und der VfR Aalen führen die Liga mit jeweils 45 Punkten an, dahinter klafft bereits eine Lücke – und im unteren Mittelfeld ist die Dichte maximal. Die TSG Backnang liegt mit 22 Punkten auf Platz 13, der Karlsruher SC II ist Zwölfter, ebenfalls mit 22 Punkten. Hinter Backnang folgen Normannia Gmünd, Reutlingen und Hollenbach (je 20), Bietigheim-Bissingen (17) und Denzlingen (10) – in einer Liga mit aktuell vier Absteiger. Daraus ergibt sich ein nüchterner Befund: Wer in dieser Zone punktet, verschafft sich Luft; wer patzt, rutscht in unmittelbare Abstiegsnähe. Genau deshalb bekommt dieses erste Spiel nach der Pause sofort einen Charakter, der über einen normalen Rückrundenauftakt hinausgeht.

Neustart mit klarer Zielsetzung Der Trainer macht vor dem ersten Spiel nach der Winterpause unmissverständlich klar, worum es geht: „Endlich geht es wieder um Punkte.“ Die Vorbereitung ordnet er ohne Ausflüchte ein: „Es war eine typische Wintervorbereitung mit Höhen und Tiefen und leider auch mit diversen Verletzten und erkrankten Spielern.“ Entscheidend sei ab jetzt nicht mehr die Vergangenheit: „aber ab Samstag zählt nicht mehr was war, sondern was kommt.“ Und Backnang will, so die Vorgabe, „sofort auf Betriebstemperatur kommen“ – also ohne Anlaufphase in Intensität, Zweikampfannahme und Konzentration starten.

Gegnerbild: Talent, Tempo, Profirhythmus

Marinic beschreibt den kommenden Gegner als Ausbildungs- und Leistungsmaschine: „Mit dem Unterbau des KSC kommt eine junge, hungrige und gut ausgebildete Mannschaft auf uns zu.“ Der Antrieb sei klar: Spieler wollten „sich mit Leistungen auf für höhere Aufgaben empfehlen“ und „auf sich aufmerksam machen.“ Dazu kommt ein struktureller Vorteil im Alltag: „Sie trainieren unter Profibedingungen und das zum Teil 6x die Woche.“ Backnang muss also darauf vorbereitet sein, dass Karlsruhe in Tempo, Laufarbeit und Umschaltmomenten konsequent auftritt – nicht als „Zweitteam“, sondern als ambitionierte, gut geschulte Einheit. Für die TSG ist das ein Prüfstein, der nur mit Klarheit im Positionsspiel und hoher Bereitschaft im Verteidigen zu bestehen ist.

Anspruch im Heimspiel: Ergebnis vor Erlebnis

Eine Rolle will der Backnanger Trainer nicht verteilen: „Einen Favoriten für Samstag sehe ich nicht.“ Dennoch formuliert er den eigenen Anspruch klar aus der Heimrolle heraus: „Wir spielen zu Hause und da muss es unser Anspruch sein, dieses Spiel gewinnen zu wollen.“ Der Ton bleibt dabei bewusst pragmatisch: „Erstmal einmal zählt Ergebnis vor Erlebnis.“

Gemeint ist: keine Schönwetterstatistik, sondern saubere Spielkontrolle, gute Restverteidigung und Effizienz in den wenigen Momenten, die sich in engen Spielen ergeben. Vor allem aber verlangt dieses Duell, die Fehlerquote niedrig zu halten, weil beide Teams in der Tabelle auf gleicher Höhe stehen und Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Wer den Rhythmus und die Zweikämpfe früh setzt, nimmt dem Gegner Zeit – und verschiebt das Spiel in die gewünschte Richtung.

Personal und Blick auf die kommenden Wochen

Die personelle Lage bleibt ein Faktor, weil mehrere Ausfälle feststehen. Marinic nennt konkret: „Ausfallen werden Giuliano Greco und Gianni Mollo (beide Knie), Sebastian Gleißner (privat verhindert), Niklas Benkeser (Muskelfaserriss) sowie Julien Birzer.“ Zudem gibt es Unsicherheiten: „Hinter dem Einsatz von Winterneuzugang Lorenz Ender und Abwehrmann Thomas Doser steht noch ein Fragezeichen.“

Gerade deshalb rückt der Gedanke der kollektiven Verantwortung in den Vordergrund: Es wird darum gehen, die Aufgaben in den Linien sauber zu verteilen und die Stabilität über 90 Minuten zu tragen. Marinic rahmt diese Rückrunde als klare Abfolge von Druckspielen: „Es warten ab Samstag 15 Endspiele auf uns, und genau so müssen wir Woche für Woche auftreten.“ Der Auftakt gegen Karlsruhe ist damit weniger ein Neubeginn im Gefühl als eine Fortsetzung im Auftrag – nur eben ohne Ausreden, mit Punkten als Maßstab.