TSG Backnang: 0:2 gedreht, Absage und Verbandsliga-Test

Die Wintervorbereitung der TSG Backnang ist in diesem Jahr vor allem eines: ein Ringen um Verlässlichkeit. Platz 13 zur Pause, 22 Punkte, ein Torverhältnis von 30:38 – das ist weder Absturz noch Entwarnung, eher eine Zwischenbilanz, die jede Nachlässigkeit bestraft. Umso wichtiger sind die Testspiele, in denen weniger die Schönheit zählt als die Frage: Wie reagiert diese Mannschaft, wenn es gegen sie läuft?

Beim 3:2 beim FV Löchgau am vergangenen Samstag gab Backnang darauf eine Antwort, die man in dieser Tabellenregion braucht: widerständig, kurzzeitig wild, am Ende aber klar im Kopf. Unter Schiedsrichter Antonio Agazio geriet die TSG zunächst in Rückstand. Furkan Yumurtaoglu traf zum 1:0 (18.), nur drei Minuten später erhöhte Ivanilson Guerra Matias auf 2:0 (21.). Löchgau, Zweiter der Landesliga Württemberg, Staffel 1, nutzte die frühen Lücken konsequent – Backnang musste sich erst sortieren.

Doch dann kippte das Spiel binnen weniger Minuten. Mika Müller verkürzte auf 2:1 (25.) und gab der Partie eine neue Richtung. Was folgte, war eine jener kurzen Phasen, in denen eine Mannschaft aus dem Stand Selbstvertrauen sammelt: Fabijan Domic glich zum 2:2 aus (30.) – und setzte unmittelbar danach den nächsten Stich. Nur eine Minute später traf er erneut zum 2:3 (31.) und drehte das Ergebnis komplett. Aus einem 0:2 wurde innerhalb von sechs Minuten eine Führung. Entscheidend war nicht nur die Effizienz, sondern die Haltung: Backnang blieb nach dem Doppelschlag des Gegners präsent, suchte Lösungen nach vorn und belohnte sich für den Mut.

Der geplante nächste Test gegen die SG Schorndorf (Sechster der Landesliga Württemberg, Staffel 1) hätte am morgigen Dienstag stattfinden sollen, wurde jedoch wegen Schneefalls abgesagt – eine typische Winter-Volte, die den Rhythmus stört und Trainingseinheiten plötzlich wichtiger macht als Spielminuten. Der nächste Prüfstein folgt nun erst am Samstag um 14 Uhr beim TSV Oberensingen, aktuell Vierter der Verbandsliga Württemberg. Ein Gegner, der mehr Tempo und Struktur mitbringen dürfte als Löchgau – und damit eine passendere Annäherung an den Oberliga-Alltag.