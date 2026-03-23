TSG Ailingen weiter in der Erfolgsspur

Von Beginn an präsentierten sich die Hausherren dominant und übernahmen sofort die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 7. Minute durften die Grün-Weißen erstmals jubeln: Ömer Avci setzte sich stark über die linke Seite durch und legte mustergültig für Dean Fiegle auf, der den Ball kompromisslos unter die Latte jagte.

Die TSG Ailingen hat auch ihr viertes Spiel nach der Winterpause erfolgreich gestaltet und sich mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen den SVA durchgesetzt.

Nur drei Minuten später folgte der nächste Treffer. Dieses Mal kam der Angriff über die rechte Seite – David Eberhard bereitete vor, Malik Tepes vollendete sicher zum frühen 2:0. In der Folge erspielte sich die TSG weitere gute Chancen, verpasste es jedoch, frühzeitig für die endgültige Entscheidung zu sorgen. So ging es mit einer komfortablen, aber noch ausbaufähigen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ailingen auf 3:0: Nach einem präzise getretenen Freistoß war erneut Malik Tepes per Kopf zur Stelle und schnürte seinen Doppelpack. Viele Zuschauer rechneten zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer klaren Angelegenheit.

Doch der SVA zeigte Moral und gab sich nicht auf. Während die Ailinger einen Gang zurückschalteten, entwickelte sich ein offeneres Spiel. In dieser Phase hätten die Gäste bei besserer Chancenverwertung durchaus noch einmal Spannung aufkommen lassen können. Letztlich gelang ihnen jedoch nur der Treffer zum 3:1-Anschluss.

Am Ende steht ein verdienter Heimsieg für die TSG Ailingen, auch wenn die Schlussphase Anlass zur Kritik bietet. Zu viele Ballverluste und unnötige Fouls verhinderten eine souveränere Spielkontrolle bis zum Abpfiff – hier dürfte der Trainer noch Verbesserungsbedarf sehen.

Am kommenden Wochenende wartet mit dem Tabellenletzten FV Bad Waldsee die nächste Aufgabe. Trotz der klaren Ausgangslage ist Vorsicht geboten: Waldsee bewies zuletzt Moral und erkämpfte sich ein Unentschieden gegen einen Aufstiegsaspiranten. Für die TSG gilt es daher, über die gesamten 90 Minuten konzentriert zu agieren, um die Erfolgsserie weiter auszubauen.