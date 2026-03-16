TSG Ailingen siegt in Oberzell

Oberzell, als Favorit ins Spiel gegangen und mit vielen erfahrenen, teils ehemaligen Oberligaspielern in den eigenen Reihen, übernahm von Beginn an die Kontrolle über die Partie. Ailingen stand jedoch defensiv sicher und ließ zunächst nur Abschlüsse nach Ecken oder Distanzschüssen zu. Diese waren jedoch zunächst zu ungenau.

In einem spannenden und intensiven Spiel besiegten die Ailinger Jungs den SV Oberzell knapp mit 4:3.

Die Freude darüber währte jedoch nicht lange. Oberzell glich kurze Zeit später durch einen herrlichen Distanzschuss von Simunovic aus. Torhüter Luca Wenzel , der eine starke Partie spielte, war dabei chancenlos. Oberzell versuchte weiterhin, über die Außenbahnen Druck aufzubauen, doch Tim Weinberg und die gesamte Ailinger Defensive verteidigten kompakt und aufmerksam.

Mit zunehmender Spieldauer gelang es der TSG immer besser, ihre Offensivkräfte Dean Fiegle und den pfeilschnellen David Eberhard in Szene zu setzen. Schließlich war es aber Ömer Avci, der nach einem schönen Diagonalball die Ailinger Führung zum 0:1 erzielte.

In der 32. Spielminute brachte dann Kapitän Michael Willauer die TSG wieder in Führung. Nach einem starken Solo stellte er auf 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Oberzell hatte bis dahin zwar mehr Spielanteile, doch die klareren Chancen gehörten den Grün-Weißen.

Nach der Pause hatte Oberzell seine stärkste Phase, und die Ailinger Abwehr musste einige brenzlige Situationen überstehen. Zudem gelang es der TSG kaum noch, für Entlastung zu sorgen – der Ball landete meist sofort wieder bei Oberzell. Mit der Einwechslung von Spielertrainer Steffen Friedrich erhöhte der SVO nochmals den Druck.

Oberzell blieb gefährlich, doch nach und nach fand Ailingen wieder besser ins Spiel und kam durch schnelle Konter zu guten Abschlussmöglichkeiten. In der 83. Minute sorgte Marcel Bürgin schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 1:3.

Die vermeintliche Vorentscheidung? Fehlanzeige! Nur eine Minute später war Friedrich zur Stelle und verkürzte auf 2:3. Das Spiel blieb hochspannend.

Eine Minute vor Schluss erhöhte der eingewechselte Malik Tepes nach herrlicher Vorarbeit von David Eberhard auf 2:4. Doch auch das war noch nicht der Schlusspunkt. In der Nachspielzeit gelang Oberzell noch der Anschlusstreffer zum 3:4. Am Ende brachte die TSG den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.

Die Ailinger Jungs belohnten sich damit für eine kämpferisch starke und geschlossene Teamleistung und feierten ihren dritten Sieg nach der Winterpause. Für Oberzell bedeutet die Niederlage hingegen einen herben Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft.

Am kommenden Sonntag geht es für die TSG gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Aichstetten. Natürlich möchte die Elf von Trainer Di Leo ihre Siegesserie weiter ausbauen.