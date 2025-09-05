TSG Ailingen setzt beim SV Aichstetten ein deutliches Ausrufezeichen

Die Begegnung zwischen dem SV Aichstetten und der TSG Ailingen war von Beginn an von großem Einsatz geprägt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dean Fiegle die Gäste in der 54. Minute in Führung. Aichstetten versuchte daraufhin alles, um noch den Ausgleich zu erzwingen. In der Schlussphase sorgte Marcel Bürgin in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

---

Der SV Oberzell steht punktgleich mit dem TSV Eschach bei zwölf Zählern und will im Derby zu Hause seine Position in der Spitzengruppe festigen. Der Absteiger hat zuletzt bei der TSG Ailingen knapp 1:0 gewonnen und damit seine Ambitionen untermauert. Der FV Ravensburg II steht dagegen nach dem 0:4 in Leutkirch mit nur vier Punkten auf Platz 14. Alles andere als ein Sieg für Oberzell wäre eine Überraschung. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Der FC Leutkirch hat mit dem 4:0 gegen Ravensburg II ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf sechs Punkte verbessert. Nun gilt es, diese Stabilität auch gegen den SV Weingarten zu bestätigen. Die Gäste kassierten beim 2:4 gegen den SV Vogt die zweite Saisonniederlage und haben fünf Punkte auf dem Konto. Der FC Leutkirch hat mit dem 4:0 gegen Ravensburg II ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf sechs Punkte verbessert. Nun gilt es, diese Stabilität auch gegen den SV Weingarten zu bestätigen. Die Gäste kassierten beim 2:4 gegen den SV Vogt die zweite Saisonniederlage und haben fünf Punkte auf dem Konto. ---

Kellerduell im Allgäu: Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit nur einem Punkt auf Rang 16 und wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Noch düsterer ist die Lage beim FC Dostluk Friedrichshafen, der bislang ohne Punkt und mit 2:14 Toren das Schlusslicht bildet. Für beide Mannschaften ist die Begegnung von immenser Bedeutung, der Druck ist entsprechend hoch. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH

Der TSV Meckenbeuren feierte beim 4:0 in Friedrichshafen einen klaren Auswärtssieg und hat sich damit auf Platz sieben geschoben. Nun wartet mit dem SV Baindt ein Gegner, der nach dem 3:0 gegen Brochenzell mit neun Punkten weiter oben mitmischt. Die Gäste zeichnen sich vor allem durch ihre starke Offensive aus und wollen in Meckenbeuren den nächsten Schritt nach vorne machen. Ein echtes Duell zweier formstarker Teams steht bevor.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH

Der SV Bergatreute hat bislang erst vier Punkte gesammelt und benötigt dringend weitere Punkte um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Auch der TSV Tettnang kommt mit vier Punkten nach dem spektakulären 4:4 gegen Bad Waldsee bisher Platz 13 hinaus. Beide Teams stehen enorm unter Druck, im direkten Duell die Trendwende einzuleiten. Wer hier siegt, kann sich etwas Luft verschaffen. ---

Der FV Bad Waldsee wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg, auch das 4:4 in Tettnang brachte nicht den ersehnten Befreiungsschlag. Nun steht mit Tabellenführer SV Maierhöfen/Grünenbach ein äußerst schwerer Gegner bevor. Die Gäste sind mit 13 Punkten das einzige ungeschlagene Team und haben sich zuletzt mit einem 2:0 gegen Aichstetten durchgesetzt. ---







Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr SV Vogt SV Vogt TSV Eschach TSV Eschach 19:00 PUSH









