TSG Ailingen schockt Spitzenreiter SV Vogt – SV Kressbronn rückt näher

Vor 200 Zuschauern in Leutkirch entwickelte sich ein intensives Spiel mit hoher Bedeutung im Abstiegskampf. Simon Zirn brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, ehe Marvin Ringer in der 39. Minute ausglich. Bereits in der 11. Minute hatte Ringer einen Foulelfmeter vergeben – SV-Achberg-Torwart Dennis Schupp parierte. Andreas Lau sorgte in der 70. Minute für den Siegtreffer. Achberg verbessert bleibt mit 21 Punkten Vorletzer, Leutkirch steht mit 25 Zählern auf einem Abstiesgsplatz.

---



Ein einziger Treffer entschied die Partie in Maierhöfen zugunsten der Gäste aus Bergatreute. Max Blank erzielte das Tor des Tages in der 29. Minute. Bergatreute bleibt mit 36 Punkten in Reichweite der Aufstiegsränge, Maierhöfen stagniert bei 31 Punkten auf Rang sieben.

---