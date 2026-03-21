TSG Ailingen mit schwerer Aufgabe

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause – so lautete die Vorgabe von Spielertrainer Daniel Di Leo. Am Ende wurden es sogar neun Zähler. Und das gegen starke Gegner wie Vogt und Oberzell – eine beachtliche Ausbeute. Doch wie viel sind diese Punkte wirklich wert?
Die kommenden Wochen werden richtungsweisend, denn nun geht es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist ein Sieg gegen den SV Aichstetten. Drei Punkte wären hier sogar von größerer Bedeutung als der Erfolg gegen Oberzell, da man sich damit nicht nur Luft verschafft, sondern auch einen direkten Rivalen auf Distanz hält.
Unterschätzen darf man Aichstetten allerdings keinesfalls. Das musste zuletzt auch Tabellenführer Maierhöfen-Grünenbach erfahren. Beim knappen 1:0-Erfolg tat sich der Spitzenreiter äußerst schwer und musste hart für die drei Punkte arbeiten.
Alles deutet also auf ein enges und spannendes Spiel hin. Die TSG Ailingen hofft dabei auf die Unterstützung zahlreicher Zuschauer und will gemeinsam den nächsten wichtigen Schritt machen.