TSG Ailingen mit schwerer Aufgabe

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause – so lautete die Vorgabe von Spielertrainer Daniel Di Leo. Am Ende wurden es sogar neun Zähler. Und das gegen starke Gegner wie Vogt und Oberzell – eine beachtliche Ausbeute. Doch wie viel sind diese Punkte wirklich wert?

Die kommenden Wochen werden richtungsweisend, denn nun geht es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist ein Sieg gegen den SV Aichstetten. Drei Punkte wären hier sogar von größerer Bedeutung als der Erfolg gegen Oberzell, da man sich damit nicht nur Luft verschafft, sondern auch einen direkten Rivalen auf Distanz hält.