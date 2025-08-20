TSG Ailingen empfängt SV Vogt, TSV Eschach trifft auf Brochenzell

Morgen, 18:00 Uhr SV Weingarten Weingarten TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 18:00 PUSH



Der SV Weingarten hat nach zwei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto und will zu Hause endlich den ersten Sieg landen. Der TSV Meckenbeuren hingegen startete solide mit vier Punkten, zuletzt mit einem knappen 1:0 gegen den FV Ravensburg II.

---



Der FV Ravensburg II ist nach dem Abstieg aus der Landesliga noch nicht richtig angekommen. Nur ein Punkt aus zwei Spielen lässt den Anspruch etwas hinter den Erwartungen zurück. Auch die SGM Unterzeil/Seibranz wartet auf den ersten Sieg, das 1:1 gegen die TSG Ailingen war jedoch ein kleiner Schritt.

---

Morgen, 18:45 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Vogt SV Vogt 18:45 live PUSH



Die TSG Ailingen steckt möchte nach zwei Unentschieden nun vor eigenem Publikum den ersten Dreier holen. Der SV Vogt hat mit nur einem Punkt noch ein wenig Startschwierigkeiten und spielte zuletzt 1:1 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach. In dieser Partie geht es für beide um den ersehnten Befreiungsschlag.

---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist mit vier Punkten gut in die Saison gekommen und holte zuletzt ein 1:1 beim SV Vogt. Der FC Leutkirch zeigte beim 4:1 gegen den TSV Tettnang seine Offensivstärke.

---

Morgen, 18:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Oberzell SV Oberzell 18:00 live PUSH



Für den TSV Tettnang war die Niederlage in Leutkirch ein herber Rückschlag. Der SV Oberzell hingegen steht nach zwei Siegen auf dem zweiten Platz und hat beim 2:0 gegen Bergatreute seine Stärke unter Beweis gestellt.

---

Morgen, 18:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Baindt SV Baindt 18:00 PUSH



Der FC Dostluk Friedrichshafen zahlte beim Bezirksliga-Debüt am ersten Spieltag mit dem 0:4 gegen den TSV Eschach etwas Lehrgeld. Nun wartet mit dem SV Baindt ein Gegner, der nach zwei Spielen drei Punkte aufweist. Zuletzt gab es jedoch für den SVB eine 2:5-Niederlage gegen Eschach.

---

Morgen, 18:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach VfL Brochenzell Brochenzell 18:00 PUSH



Der TSV Eschach ist der große Gewinner der ersten beiden Spieltage: Zwei Spiele, zwei Siege, 9:2 Tore – die Offensive läuft auf Hochtouren. Mit dem VfL Brochenzell wartet nun ein Gegner, der bislang zweimal unentschieden spielte. Der Spitzenreiter will seine Serie ausbauen, während Brochenzell darauf hofft, den Favoriten zu ärgern.







Der SV Bergatreute will nach der 0:2-Niederlage beim SV Oberzell zurück in die Spur. Der SV Aichstetten geht als Aufsteiger und Sieger des Duells mit dem FV Bad Waldsee selbstbewusst in die Partie.---