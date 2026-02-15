TSG Ailingen: Daniel Di Leo hört zum Saisonende auf

Di Leo blickt auf eine erfolgreiche Phase zurück: „In Ailingen war wirklich alles top, ich habe die Mannschaft übernommen, als sie aus der Abstiegsrelegation gekommen sind und wir haben in den drei darauf folgenden Jahren Platz zwei mit Relegation, Platz drei und Platz vier belegt.“ Gleichzeitig beschreibt er die strukturellen Herausforderungen eines Vereins, der bewusst auf eigene Spieler setzt: „Die Philosophie des Vereins heißt mit eigenen Spielern zu arbeiten. Das zeichnete sich jetzt ein bisschen ab, dass aufgrund der trotz guten Jugendarbeit wenige Spieler rauskommen. Die guten werden eben an andere Vereine abgegeben und es wird schwierig momentan weiterhin diese Konstanz zu halten.“ Die Gegenwart ist weniger komfortabel. „Wir sind mitten im Abstiegskampf und trotzdem haben wir eine top Anlage, es ist ein super geführter Verein und mir fällt auch es auch sehr schwer die TSG zu verlasssen. Ich höre mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf.“

Keine Bezirksliga im kommenden Jahr Seine persönliche Zukunft hält Di Leo bewusst offen, setzt aber klare Grenzen: „Aktuell gibt es keine Gespräche mit anderen Mannschaften. Ich werde definitiv nächstes Jahr nicht in der Bezirksliga tätig sein und alles andere lass ich auf mich zukommen. Wenn es dann doch eine Pause wird, dann ist es eben so. Nach so vielen Jahren tut das mir und meiner Familie auch mal gut.“ Fokus auf die Rückrunde Trotz Abschiedsankündigung bleibt die sportliche Mission eindeutig. „Werde versuchen in der Rückrunde, noch das maximale noch rauszuholen um auch ganz ganz schnell aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Das Team zeigt es immer wieder, dass es das kann. Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich nicht zufrieden, wir haben zu viele Verletzte. Die Trainingsleistungen sind jedoch wirklich perfekt.“