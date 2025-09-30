– Foto: Timo Babic

TSG Ahlten überzeugt mit klarer Struktur beim Auswärtssieg in Okel Mit einem konzentrierten Auftritt in der ersten Halbzeit legt die TSG Ahlten den Grundstein für den 3:1-Erfolg beim TSV Okel 1930. Verlinkte Inhalte Fr.-LL Hannover TSV Okel TSG Ahlten Aytac Demirarar

Dank eines diszipliniert umgesetzten Matchplans hat die TSG Ahlten am Freitagabend drei Punkte aus Okel mitgenommen. Die Gäste setzten sich mit 3:1 durch und zeigten dabei vor allem im ersten Durchgang eine reife Leistung. Ein kurzer Wackler nach der Pause blieb folgenlos – am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg.

Die TSG Ahlten hat mit einem strukturierten und taktisch klugen Auftritt den dritten Saisonsieg eingefahren. Beim TSV Okel 1930 gewannen die Gäste mit 3:1 und kletterten in der Tabelle auf Rang sechs. Grundlage für den Erfolg war eine starke erste Halbzeit, in der Ahlten das Spiel bestimmte und sich mit zwei Toren belohnte. „Taktisch waren wir sehr, sehr gut eingestellt, und die Mannschaft hat das sehr gut übernommen“, sagte TSG-Trainer Aytac Demirarar nach der Partie. Sein Team sei seiner Vorgabe gefolgt, „zur Halbzeit mit 2:0 in Führung zu gehen“. Das gelang – und spiegelte auch die Spielanteile wider. „Bis dahin haben wir überragend gespielt“, so der Coach.

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr TSV Okel 1930 TSV Okel TSG Ahlten TSG Ahlten 1 3 Abpfiff Spieltext TSV Okel - TSG Ahlten Nach dem Seitenwechsel kam Okel stärker ins Spiel, begünstigt auch durch eine Umstellung bei den Gästen. „In der zweiten Halbzeit standen wir nicht so gut und hatten auf der defensiven Seite ein bisschen Probleme im Umschaltspiel“, erklärte Demirarar. Der Anschlusstreffer der Gastgeber war die logische Folge. Doch Ahlten reagierte prompt, stellte den alten Abstand wieder her und kontrollierte das Spiel in der Schlussphase.