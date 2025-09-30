TSG Ahlten überzeugt mit klarer Struktur beim Auswärtssieg in Okel

Dank eines diszipliniert umgesetzten Matchplans hat die TSG Ahlten am Freitagabend drei Punkte aus Okel mitgenommen. Die Gäste setzten sich mit 3:1 durch und zeigten dabei vor allem im ersten Durchgang eine reife Leistung. Ein kurzer Wackler nach der Pause blieb folgenlos – am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg.
Die TSG Ahlten hat mit einem strukturierten und taktisch klugen Auftritt den dritten Saisonsieg eingefahren. Beim TSV Okel 1930 gewannen die Gäste mit 3:1 und kletterten in der Tabelle auf Rang sechs. Grundlage für den Erfolg war eine starke erste Halbzeit, in der Ahlten das Spiel bestimmte und sich mit zwei Toren belohnte.
„Taktisch waren wir sehr, sehr gut eingestellt, und die Mannschaft hat das sehr gut übernommen“, sagte TSG-Trainer Aytac Demirarar nach der Partie. Sein Team sei seiner Vorgabe gefolgt, „zur Halbzeit mit 2:0 in Führung zu gehen“. Das gelang – und spiegelte auch die Spielanteile wider. „Bis dahin haben wir überragend gespielt“, so der Coach.
Nach dem Seitenwechsel kam Okel stärker ins Spiel, begünstigt auch durch eine Umstellung bei den Gästen. „In der zweiten Halbzeit standen wir nicht so gut und hatten auf der defensiven Seite ein bisschen Probleme im Umschaltspiel“, erklärte Demirarar. Der Anschlusstreffer der Gastgeber war die logische Folge. Doch Ahlten reagierte prompt, stellte den alten Abstand wieder her und kontrollierte das Spiel in der Schlussphase.
„Danach haben wir den Kampfgeist von Okel gebrochen, das war auch ganz gut so“, resümierte der Trainer. Besonders lobte er die Leistung seiner Mannschaft in puncto Raumaufteilung und Präsenz: „Wir haben uns taktisch wirklich sehr gut geschlagen.“
Für den TSV Okel war es die zweite Saisonniederlage. Mit sechs Punkten bleibt das Team im Tabellenmittelfeld. Ahlten hingegen kann mit nun sieben Zählern den Blick vorsichtig nach oben richten.