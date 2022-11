TSG Achstetten gewinnt gegen die SGM

Die ersten 45 Minuten gehörten der TSG. Diese waren griffiger und agiler in jeder Situation. Durch einen Kopfball gingen sie durch 1:0 in Führung. Das 2:0 fiel wenige Minuten darauf. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeit.

Die SGM erzielte wenige Minuten nach der Halbzeit das 2:1 wodurch nochmal Spannung in das Spiel kam.

Nach dem Anschlusstreffer erzielte die TSG jedoch direkt das 3:1.

Nach einem Elfmeterpfiff des Schiedsrichter gab es dann den Anschlusstreffer zum 3:2. Dieser musste nicht gegeben werden.