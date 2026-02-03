TSG ab sofort mit zwei Tabatabais

Von links: Christoph Discher (Sportlicher Leiter), Darius Tabatabai, Mario Katinic (Abteilungsleiter). – Foto: Verein

In dieser Woche stellt der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den dritten und zugleich letzten Neuzugang der Wintertransferperiode vor. Nach dem Abgang von Innenverteidiger Baba Mbodji zum VfR Heilbronn sowie der verletzungsbedingten Pause von Simon Lechleitner bestand Handlungsbedarf im Defensivzentrum.

Diese Lücke schließen die Verantwortlichen mit Darius Tabatabai. Der 24-jährige Innenverteidiger, der künftig gemeinsam mit seinem Bruder Philipp für die TSG auflaufen wird, wechselt mit sofortiger Wirkung vom hessischen Gruppenligisten SG Rosenhöhe Offenbach zur TSG.

Tabatabai wurde in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Heidenheim und der Stuttgarter Kickers ausgebildet. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wertvolle Erfahrung im höherklassigen Fußball mit.