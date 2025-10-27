TSG 62/09 Weinheim mit 7:1, VfR Aalen und SGV Freiberg auswärts top

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TSG 62/09 Weinheim – TuS Ergenzingen 7:1

Ein torreiches Spiel mit klaren Verhältnissen: Die TSG Weinheim dominierte über weite Strecken. Ein Eigentor von Pascal Hünig (2.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Tom Gebauer (16.) und Donat Gervalla (29.) bauten diese weiter aus, ehe Ismet Kartal (31.) auf 4:0 stellte. Nach der Pause konnte Luca Fenchel (62.) für Ergenzingen kurzzeitig verkürzen, doch Kartal erhöhte per Foulelfmeter (70.) und legte anschließend noch zwei weitere Treffer (79., 86.) nach – ein Viererpack und ein überlegener Auftritt der Weinheimer.

TSG Balingen – SV Waldhof Mannheim 1:0

Ein frühes Tor entschied dieses intensive Duell. Marian Kurz (2.) traf bereits in der Anfangsphase für Balingen. Danach verteidigte die TSG mit großem Einsatz und ließ der Waldhof kaum Raum für gefährliche Aktionen. Der knappe Vorsprung hielt bis zum Ende.

FC-Astoria Walldorf – VfR Aalen 1:5

Der VfR Aalen präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Alessio Gusciglio (3.) brachte die Gäste früh in Führung, Marco Frisch (42.) legte vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang erhöhten Ben Cahani (67.) und Malte Winkler (74.) auf 0:4. Romeo Di Mauro (85.) sorgte für den Ehrentreffer der Gastgeber, doch Winkler (90.) setzte den Schlusspunkt zum 1:5.

SSV Reutlingen – Bahlinger SC 1:1

Beide Teams boten sich ein enges Duell. Maxence Costes (9.) traf früh für Bahlingen, doch Reutlingen ließ nicht nach und kam nach dem Seitenwechsel durch Kjell Otterbach (49.) zum Ausgleich. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit blieb es beim 1:1, da beide Mannschaften ihre Chancen nicht konsequent nutzten.

SG HD-Kirchheim – SGV Freiberg 0:4

Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahm Freiberg im zweiten Durchgang klar die Kontrolle. Silas Rothkopf (59.) eröffnete den Torreigen, bevor Matteo Müller (65., 75.) mit einem Doppelpack alles klar machte. Ilias Belca (82.) rundete das Ergebnis ab. Kirchheim konnte dem Druck der Gäste am Ende nichts mehr entgegensetzen.

Freiburger FC – SG Sonnenhof Großaspach 0:2

Die Gäste aus Großaspach zeigten sich effektiv und abgezockt. Cayan Demirköprü (18.) brachte sein Team in Führung, ehe Sidar Demirköprü (74.) mit dem zweiten Treffer alles entschied. Freiburg kam zwar zu Möglichkeiten, doch die Defensive der SG blieb stabil und ließ keinen Gegentreffer zu.

