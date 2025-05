TSG 1846 Mainz verpasst den Aufstieg

Pfarrkirchen. Der Traum von der Rückkehr in die Futsal-Bundesliga ist für die TSG 1846 Mainz für dieses Jahr zerplatzt. Die Hallenfußballer verloren am Ende einer spannenden Aufstiegsrunde das entscheidende Spiel bei YR Balkan Pfarrkirchen Futsal 0:4. Beide waren punktgleich in die Begegnung gegangen. Pfarrkirchen sicherte sich durch den Erfolg den Platz in der Bundesliga.