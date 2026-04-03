TSG 1846 Mainz eröffnet die Bundesliga-Relegation Bretzenheimer Futsaler empfangen Blumenstadt United an Ostersonntag von Thomas Mirkes · 03.04.2026, 13:45 Uhr · 0 Leser

Die TSG 1846 Mainz um den spielenden Co-Trainer Marcus Nungesser (in Blau-Weiß) geht als einziger Vertreter des Regionalverbandes Südwest in die Relegation zur Futsal-Bundesliga. – Foto: Andre Trautmann

MAINZ. Während an Ostern der Großteil der regionalen Feld-Fußballer die Füße hochlegen kann, geht es in der Halle für die TSG 1846 Mainz in die Vollen. Der Höhepunkt der bisherigen Spielzeit steht ins Haus, um ins Oberhaus des nationalen Futsals einzuziehen: Die Relegation zur Bundesliga. Die Bretzenheimer empfangen an Ostersonntag um 14:00 Uhr Blumenstadt United. Gespielt wird in der Sporthalle des Gymnasiums Mainz-Oberstadt. Für das TSG-Trainerteam um Christian Wölfelschneider und Marcus Nungesser geht es nach der vom Umbruch gekennzeichneten Hessenliga-Saison insbesondere darum, den Spielern die Chance zu geben, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Gelungener Hessenliga-Abschluss Die TSG 1846 Mainz hat am vergangenen Samstag nach einem klaren 10:2-Heimerfolg gegen den ASC Neuenheim die Hessenliga auf dem dritten Rang abgeschlossen. „Im Spielaufbau haben wir nicht unsere stärkste Performance gezeigt, aber eine unglaubliche Effizienz”, fasste TSG-Trainer Christian Wölfelschneider die finale Partie in der Liga kurz zusammen. Gerade die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor habe in der Vergangenheit oftmals gefehlt, doch hier war sie Trumpf. Nichtsdestotrotz stellen die mit vielen jungen Spielern gespickten 46er die drittstärkste Offensive sowie die beste Defensive der Hessenliga. „Die Generalprobe war sehr ordentlich. Die erfahrenen Neuenheimer sind in den ersten fünf Minuten sogar stärker gewesen, aber durch die Tore und unsere Abschlussqualität ist das Spiel mehr und mehr in unsere Richtung gekippt”, resümierte Wölfelschneider.

Vier Partien bis zur Bundesliga für TSG 1846 Mainz

Die TSG geht – trotz des dritten Rangs in der Hessenliga - als einziger Vertreter des Regionalverbandes Südwest in die Relegation. Die Relegation wird - normalerweise - zusätzlich durch die vier Meister der bestehenden Regionalligen sowie den Neunten der Bundesliga komplettiert. Diese Teams werden in zwei Dreier-Gruppen eingeteilt, in denen sie in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten. Die jeweils Erstplatzierten steigen in die Bundesliga auf. Nach der Eröffnung der Relegationsrunde zur Futsal-Bundesliga an Ostersonntag steht die zweite Begegnung der TSG am Samstag, den 18.04.2026, um 20:00 Uhr auswärts an. Gegner: YB Balkan Pfarrkirchen, Repräsentant aus der Bundesliga, nachdem der Hamburger SV keine Lizenz für die Bundesliga-Saison 26/27 beantragt hat. Die Rückspiele gegen Blumenstadt United (Samstag, 02.05.2026, 16:00 Uhr), vertretend für die Regionalliga Nordost (als Zweitplatzierter für Meister BSC Eintracht Südring, der verzichtet), und YBB Pfarrkirchen (Sonntag, 10.05.2026, 14:00 Uhr) werden die finalen Entscheidungen liefern. Die andere ursprüngliche Dreier-Staffel wird in diesem Jahr zur „Zweier-Gruppe”, da die zur Teilnahme an der Relegation berechtigten Mannschaften aus der Regionalliga Nord – in diesem Fall nur Meister Kieler MTV sowie St. Pauli als Zweiter – nicht gemeldet haben. Folglich spielen hier der Karlsruher SC (Meister der Regionalliga Süd) und PCF Mülheim (Zweiter der Regionalliga West; FC Niederrhein Soccer hat als Meister verzichtet) im Hin- und Rückspiel den Aufstieg unter sich aus.

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Die Bretzenheimer Futsaler erhoffen sich Szenen wie diese auch in den Duellen mit Blumenstadt United und YBB Pfarrkirchen. – Foto: Mykhailo Lozovyi

„Der Unterschied von der Regionalliga zur Bundesliga ist immens” Dass ein möglicher Aufstieg mit deutlich mehr organisatorischem und finanziellem Aufwand für die Vereine verbunden ist, steht außer Frage. Doch dieser Frage müssen sich die Verantwortlichen stellen und kommen oftmals in weiser Voraussicht zu dem Entschluss, das Abenteuer Futsal-Bundesliga nicht einzugehen. Die Anzahl an Verzichten auf die Teilnahme an der Bundesliga-Relegation spricht dabei für sich. „Der Unterschied von der Regionalliga zur Bundesliga ist immens”, bestätigt Wölfelschneider, „der strukturelle Aufwand ist eine ganz andere Dimension. Da schrecken einige Teams zurück.” Die Mainzer stellen sich der Herausforderung, denn sie haben verbunden mit dem Antritt in der Relegation die Lizenzunterlagen für die höchste Spielklasse eingereicht.

TSG-Trainer Christian Wölfelschneider bereitet seine Mannschaft akribisch auf die bevorstehende Relegation vor. – Foto: Mykhailo Lozovyi