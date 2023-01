TSG 1846 Kastel: Mannschaft musste sich erst finden Die Turn-und Sportgemeinschaft im Winter-TÜV: Zwölf Neuzugänge letzten Sommer+++Schlechter Start in die Hinrunde konnte durch eine kleine Siegesserie wieder gut gemacht werden

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Spielerisch und von der Kondition sind wir auf einem sehr guten Level. Das sieht man auch daran, dass wir einige Spiele spät für uns entscheiden konnten. Unsere Chancen Verwertung, was das größte Manko, das muss eindeutig besser werden. Weniger Ausfälle durch Verletzung und Krankheit wären zusätzlich noch gut.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Trainingsbeteiligung so wie auch die Qualität des Trainings sind seit Beginn der Saison auf einem sehr guten Niveau. Trotzdem hatten wir einen sehr schlechten Start in die Runde, den wir aber durch eine kleine Sieges Serie wieder gut machen konnten.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Im Kampf um den Abstieg ist es sehr eng und schwierig etwas vorher zu sagen. Wir selbst wollen so schnell wie möglich genug Punkte sammeln, um nicht in Abstiegssorgen zu geraten.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

