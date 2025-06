Den Treffer zum Aufstieg hat Tobias Schmidtner (Mitte) erzielt – in der Nachspielzeit zum 3:1 gegen Türk Rüsselsheim. Foto: Peter Henrich

TSG 1846 Darmstadt: Aufstiegseuphorie auch bei Rock am Ring Erstmals seit 1971 spielt die TSG 1846 Darmstadt wieder in der Kreisoberliga +++ Die Macher feiern bei Biffy Clyro und Mickie Krause

Darmstadt. Till Baum musste sich erst einmal schlau machen. Der Coach des A-Ligisten TSG 1846 Darmstadt, der die Mannschaft seit fünf Jahren gemeinsam mit Tobias Schmidtner trainiert, war sich nach dem feststehenden Aufstieg in die Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau am Freitagabend nämlich nicht sicher, ob dies wirklich der bisher größte Erfolg der TSG ist. Ist es nicht – aber es ist ziemlich lange her. „In der Saison 1970/71 spielten wir zuletzt auf Bezirksebene“, hat ihm ein Spieler der Alten Herren verraten. Baum ist Jahrgang 1988, war damals also noch lange nicht auf der Welt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Die TSG 1846 hatte in der Dreier-Runde gegen Kreisoberligist SG Dornheim (2:2) und den Groß-Gerauer A-Ligisten Türk Gücü Rüsselsheim (3:1) gespielt – und hätte schon viel früher feiern können. Doch weil die Partie in Rüsselsheim gegen Dornheim am Samstag vor einer Woche wegen eines Gewitters abgebrochen und für Freitag neu angesetzt worden war, mussten sie noch ein paar Tage warten. Entscheidend gewesen war letztlich der späte Treffer zum 3:1 gegen „ein extrem starkes Türk Gücü“ (Baum) im Heimspiel am vergangenen Dienstagabend durch Tobias Schmidtner. Dornheim kam am Freitagabend zwar zu einem 2:0 in Rüsselsheim, doch gilt hier noch die „alte Regel“: Wer mehr Tore erzielt hat bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz, gewinnt – so steigt die TSG auf und die SG ab.

Einige Spieler der TSG waren am Freitagabend in Rüsselsheim vor Ort, Baum selbst hingegen war bei „Rock am Ring“ in der Eifel. „Es hat geregnet wie die Sau, und es war echt kalt“, erinnert er sich. Die Kommunikation war zudem schwierig, er selbst oft nicht wirklich zu erreichen. „Ich stand links vor der Bühne bei Biffy Clyro, ich hatte kein Netz“, sagt er schmunzelnd. „Aber wir haben es dann hingekriegt.“ Großer Jubel bei der TSG