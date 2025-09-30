TSF-Fußballschule: Mit Spiel und Freude zum Lernerfolg Neue Kurse in Neu-Ulm für Vereins- und Gastspieler

Die TSF Ludwigsfeld bietet mit ihrer eigenen Fußballschule ein ergänzendes Angebot zum Mannschaftstraining an. Kinder im D-Jugendalter können dort an Kursen teilnehmen, die sich auf fußballspezifische Themen wie Passen, Dribbeln, Torschuss oder Zweikampfführung konzentrieren. Dabei sind nicht nur Vereinsmitglieder willkommen – auch externe Spieler können teilnehmen.

Trainingsphilosophie mit klarer Ausrichtung Im Mittelpunkt steht modernes, spielnahes Lernen. „Wir pflegen die Trainingsphilosophie Deutschland. Stumpfe Technikübungen wird es bei uns nicht geben. Wir lassen die Kids zocken und zeigen ihnen, worauf es ankommt“, so Thüroff.

Die Trainingsphilosophie der TSF ist klar: „Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Darum stehen wir Woche für Woche auf dem Platz und genießen“, erklärt Trainer Daniel Thüroff.

Kleingruppen für maximalen Effekt

Die Einheiten finden in Kleingruppen mit maximal acht Spielern statt. So können die lizenzierten und erfahrenen Trainer, die ihre Expertise unter anderem aus Nachwuchsleistungszentren und DFB-Stützpunkten mitbringen, intensiv auf die Kinder eingehen. An vier Terminen wird jeweils ein Schwerpunktthema methodisch erarbeitet. Die Kinder lernen dabei nicht nur die reine Technik, sondern auch deren Anwendung in Spielsituationen – von der Wahrnehmung über die Entscheidungsfindung bis hin zum passenden Einsatz.

Förderung von Handlungsschnelligkeit und Spielintelligenz

Durch die vielen Ballkontakte und das individuelle Coaching profitieren die Teilnehmer besonders stark. Der Fokus auf Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und ein klar umrissenes Thema pro Kurs steigert die Handlungsschnelligkeit und Spielintelligenz der jungen Kicker spürbar.

Attraktive Konditionen für Mitglieder und Gäste

Ein Kurs umfasst vier Trainingseinheiten zu jeweils 90 Minuten. Für Vereinsmitglieder beträgt die Teilnahmegebühr 40 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro.

Zum Trainerteam gehören Uli Gentner, Daniel Thüroff und Matthias Fakler, die gemeinsam für ein professionelles und zugleich spaßorientiertes Training stehen.