TSF Bracht feiert 125 Jahre Bestehen

Die Weisweiler-Elf kommt nach Bracht – Foto: Steffen Schmitz

In diesem Jahr feiern die Turn- und Sportfreunde 1901/1920 Bracht ihr 125-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr will der Verein nicht nur auf sportliche Erfolge zurückblicken, sondern auch auf das, was ihn sein mehr als einem Jahrhundert vereint: Gemeinschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt.

Breitgefächerte Tradition

Die Wurzeln der TSF Bracht reichen bis ins Jahr 1901 zurück, als der Verein unter dem Namen Germania Bracht gegründet wurde. Mit der Fusion mit dem Sportverein Viktoria im Jahr 1920 entstand der Verein in seiner heutigen Form. Damals wie heute machte die TSF dies aus: unterschiedliche Menschen, Abteilungen und Ideen – vereint unter einem gemeinsamen Vereinsgedanken.

Was als klassischer Turnverein begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem modernen Breitensportverein entwickelt. Heute bieten die TSF Bracht eine breite Sportpalette von Fußball, Leichtathletik, Turnen, Tanz bis hin zu Reha- und Gesundheitssport an. Über Generationen hinweg sind die TSF Bracht für viele Menschen in Bracht ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden: als sportliche Heimat und als Ort des Miteinanders. „125 Jahre TSF Bracht – das sind vor allem 125 Jahre ehrenamtliches Engagement. Ohne die vielen Menschen, die sich früher wie heute mit Herzblut eingebracht haben, wäre der Verein nicht das, was er heute ist“, betont der Vereinsvorstand.