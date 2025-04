Tschüss Pokal...

Im Halbfinale des Bezirkpokals traf unsere Frauenmannschaft am vergangenen Samstag auf ihren Ligamitstreiter TSV Warthausen. Die knapp 300 anwesenden Zuschauer sahen von Beginn an ein gutes Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute gelang den Gästen durch ein unglückliches Eigentor die 0:1 Führung. Nach einer halben Stunde folgte dann verletzungsbedingt der erste Wechsel. Ersatztorhüterin Lena Schachtner kam für Abwehrspielerin Emely Naber. Die bis dahin im Tor stehende Torfrau Angela Pimenidis rückte in die Abwehr vor und glich in der 37. Minute mit einem sehenswerten Freistoßtor aus gut 20 Metern direkt unter die Latte aus. TSV Warthausen zeigte sich davon unbeeindruckt und ging erneut vor der Halbzeit mit 1:2 Führung. Dass unsere Frauenmannschaft durchaus in der Lage ist einen Rückstand zu drehen, hatte sie schon oft bewiesen. Leider wollte das in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit nicht mehr gelingen. Es häuften sich Fehlpässe, die Gäste verteidigten gut und zeigten ein schnelles Umschaltspiel, sodass sie in der 70. und 82. Minute ihre Führung zum 1:4 ausbauen konnten. Das Endergebnis und die 1:4 Niederlage mag zwar recht deutlich erscheinen, fiel am Ende jedoch etwas zu hoch aus. Die SGM Dettingen zeigte insgesamt ein gutes Spiel, was das nötige Selbstvertrauen für die noch verbleibenden Spiele in der Regionenliga geben sollte.