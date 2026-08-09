Tscheche für Zürich City - viele Wechsel bei den Old Boys

– Foto: Rocco Bartsch

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

FC Bern 1894Trainer: Emanuele FilieriZugänge:Abgänge:FC Kirchberg BETrainer: Niklaus AebiZugänge: Ilija Sulzer (BSC Young Boys U19), Bastian Gasche (BSC Young Boys U19)Abgänge: Dimitri Girardi (SC Ersigen)FC KlingnauTrainer: Brahim MalokiZugänge: Arjanit Muji (FC Kosova), Nikita Maul (FC Dietikon), Michael Mazzarella (SV Schaffhausen)Abgänge: Marjan Jelec (FC Würenlingen), Leonid Abazi (FC Red Star Zürich), Raoul Canzian (FC Turgi)FC KönizTrainer: Jean Luc TeyssierZugänge: Jan Meister (zuletzt FC Breitenrain), Manuele Crupi (FC Dürrenast), Roshan Nallathamby (FC Dürrenast)Abgänge: Daniel Mzee (FC Münsingen), Muhammad Al Kaabi (FC Münsingen)FC LiestalTrainer: Sohail BamassyZugänge: Bedran Bostan (FC Aesch), Janis Eggimann (FC Bubendorf), Rijad Shala (FC Reinach), Robin Gaida (FC Black Stars Basel), Leandro Rosamilia (FC Concordia Basel)Abgänge: Alec Dogan (FC Willisau)FC RothristTrainer: Milos LazarevicZugänge: Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Daniss Mujanovic (FC Lenzburg), Rinor Avdyli (FC Härkingen), Arda Catak (FC Grenchen 15), Stephan Andrist (FC Schötz), Zoran Andric (FC Klus-Balsthal), Marko Djordjic (FC Wohlen U23), Houssam Ait Said Tafzati (FC Schötz)Abgänge: Mattia Bozza (FC Emmenbrücke), Ben Jäggi (FC Küttigen), Francesco Di Maggio (FC Olten), Lars Luterbacher (FC Kappel), Marc Luterbacher (FC Kappel), Daniel Kasanga (SC Schöftland), Colin Graber (FC Olten), Jovan Eric (FC Rotkreuz), Sergio Casale (FC Schötz), Gabriel Simic (FC Winterthur U19), Fatlum Kastrati (FC Schönenwerd-Niedergösgen), Mariano Krajinovic (FC Rupperswil)SC BinningenTrainer: Dominik MüllerZugänge: Luca Schwab (FC Bachletten 2020), Yannick Bischof (FC Bachletten 2020), Igor Jordan Batche Babatche (FV Lörrach-Brombach II/GER), Elias Moser (FC Kickers Basel), Kostandin Pando (FC Black Stars Basel)Abgänge: Arion Kurtolli (Frankreich)SC DornachTrainer: Arjan PecoZugänge: Cenk Fidan (BSC Old Boys), Arlind Gashi (VfR Kleinhüningen), Granit Islamaj (BSC Old Boys), Mohamed Bangoura (FC Floria), Fabian Beljean (FC Pratteln), Noham Boughazi (SR Delémont)Abgänge: Tolgahan Eraslan (VfR Kleinhüningen), Eldi Selimi (VfR Kleinhüningen), M. Berke Eken (VfR Kleinhüningen), Hamed Sako (FC Black Stars Basel), Simon Grether (BSC Old Boys), Erblin Jemini (VfR Kleinhüningen), Johan Abdoul (FC Black Stars Basel)VfR KleinhüningenTrainer: Bülent GüzelZugänge: Berkay Isiklar (FC Black Stars Basel), Kaan Ozcan (FC Black Stars Basel), Matheus Rodrigues Alves da Silva (BSC Old Boys), Rilind Muhaxheri (FC Dardania), Paulo Tomé Monteiro (BSC Old Boys II), Emre Sahin (FC Birsfelden), Ilmi Ziberi (FC Concordia Basel Nachwuchs), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Nereo Adam Sindaco (FC Pratteln), Alessandro Rütti (FC Pratteln), Tolgahan Eraslan (SC Dornach), Eldi Selimi (SC Dornach), M. Berke Eken (SC Dornach), Erblin Jemini (SC Dornach), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys), Robin van der Heide (FC Birsfelden)Abgänge: Mergim Bajraktari (BSC Old Boys), Arlind Gashi (SC Dornach), Jan Muzangu (FC Courtételle), Robin Kamber (BSC Old Boys), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys), Cristiano Schaub (BSC Old Boys), Sueleyman Türkes (BSC Old Boys), Albi Kastrati (BSC Old Boys), Semir Erovic (BSC Old Boys), Claudio Pier Di Lisa (FC Kaiseraugst)Zürich City SCTrainer: Vural ÖnenZugänge: Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Abraham Yeboah Boateng (SC Buochs), James Wyndham Lewis (FC Uster), Ivan Jakovljev (FC Uster), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Labinot Bytyci (FC Dübendorf), Zidane Vaz Mendy (FC Freienbach), Ali Özkilic (FC Adliswil), Dionis Ramaj (FC Dübendorf), Dennis Boakye (FC Dietikon), Manuel Kiki Bonsu (FC Red Star Zürich), Moreto Moro Cassamá (zuletzt Omonia Nikosia/ZYP), Imran Hamzic (FC Wil II), Jan Laslo (FC Greifensee), Renato Spachiou (SC YF Juventus), Jaromir Frebort (Unie Hlubina B/CZE)Abgänge: Lucas Costa Da Rosa (FC Affoltern a/A), Gianluca Seconi (FC Adliswil), Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Regensdorf), Lukas Winzap (FC Red Star Zürich), Klysman Lucas Lopes (FC Rotkreuz), Ibrahim Bamba (USI Azzurri), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Schaffhausen II), Malik Sow (FC Schaffhausen II), Renald Alberto De Oliveira Leal (FC Schaffhausen II)

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