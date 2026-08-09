 2026-08-06T13:32:42.897Z

Transfers

Tscheche für Zürich City - viele Wechsel bei den Old Boys

Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 3

von Redaktion regional-fussball.ch · Gestern, 09:47 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
2. Liga inter, Gr. 3
Old Boys
Zürich City
FC Kirchberg
SC Binningen

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

AS Italiana
Trainer: Fabrizio Romano
Zugänge: Yekta Dede (SC Düdingen), Gabriel Lauper (FC Prishtina Bern), Luca Perrone (Thun Berner Oberland II), Jacel Rhodes (FC Prishtina Bern), Hüseyin Tükenmez (SC Düdingen), Pierluigi Stefanelli (FC Köniz Nachwuchs)
Abgänge: Filip Manojlovic (FC Naters), Vasileios Tzioutzios (SC Worb), Fitim Iseni (FC Lerchenfeld)

BSC Old Boys
Trainer: Mergim Bajraktari
Zugänge: Robin Kamber (VfR Kleinhüningen), Luftetar Mushkolaj (VfR Kleinhüningen), Cristiano Schaub (VfR Kleinhüningen), Sueleyman Türkes (VfR Kleinhüningen), Albi Kastrati (VfR Kleinhüningen), Marco Mandal (FC Aesch), Simon Grether (SC Dornach), Nemanja Radulovic (SV Weil 1910/DEU), Semir Erovic (VfR Kleinhüningen), Abd-Allah Fahdy (FC Aesch), Mile Vukelic (FC Schötz)
Abgänge: Matheus Rodrigues Alves da Silva (VfR Kleinhüningen), Cenk Fidan (SC Dornach), Granit Islamaj (SC Dornach), Jarno Minio (BSC Old Boys II), Said Dardouri (Frankreich), Gianni D'Angelo (FC Courtételle), Robin Kamber (FC Basel II), Luftetar Mushkolaj (VfR Kleinhüningen), Abdoulhadri Sylla (FC Aesch)

FC Allschwil
Trainer: Fabian Cigliano
Zugänge: Valdrin Salihu (FC Concordia Basel), Kristian Zaric (FC Black Stars Basel)
Abgänge: Ertugrul Yagcioglu (VfR Kleinhüningen), Elio Stefanutti (SC Binningen II)

  • Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Kader- resp. Transferübersicht zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Baden II
Trainer: Sasa Stankovic
Zugänge: Malek Mujcinovic (SV Höngg), Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen)
Abgänge:

FC Bern 1894
Trainer: Emanuele Filieri
Zugänge:
Abgänge:

FC Kirchberg BE
Trainer: Niklaus Aebi
Zugänge: Ilija Sulzer (BSC Young Boys U19), Bastian Gasche (BSC Young Boys U19)
Abgänge: Dimitri Girardi (SC Ersigen)

FC Klingnau
Trainer: Brahim Maloki
Zugänge: Arjanit Muji (FC Kosova), Nikita Maul (FC Dietikon), Michael Mazzarella (SV Schaffhausen)
Abgänge: Marjan Jelec (FC Würenlingen), Leonid Abazi (FC Red Star Zürich), Raoul Canzian (FC Turgi)

FC Köniz
Trainer: Jean Luc Teyssier
Zugänge: Jan Meister (zuletzt FC Breitenrain), Manuele Crupi (FC Dürrenast), Roshan Nallathamby (FC Dürrenast)
Abgänge: Daniel Mzee (FC Münsingen), Muhammad Al Kaabi (FC Münsingen)

FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Bedran Bostan (FC Aesch), Janis Eggimann (FC Bubendorf), Rijad Shala (FC Reinach), Robin Gaida (FC Black Stars Basel), Leandro Rosamilia (FC Concordia Basel)
Abgänge: Alec Dogan (FC Willisau)

FC Rothrist
Trainer: Milos Lazarevic
Zugänge: Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Daniss Mujanovic (FC Lenzburg), Rinor Avdyli (FC Härkingen), Arda Catak (FC Grenchen 15), Stephan Andrist (FC Schötz), Zoran Andric (FC Klus-Balsthal), Marko Djordjic (FC Wohlen U23), Houssam Ait Said Tafzati (FC Schötz)
Abgänge: Mattia Bozza (FC Emmenbrücke), Ben Jäggi (FC Küttigen), Francesco Di Maggio (FC Olten), Lars Luterbacher (FC Kappel), Marc Luterbacher (FC Kappel), Daniel Kasanga (SC Schöftland), Colin Graber (FC Olten), Jovan Eric (FC Rotkreuz), Sergio Casale (FC Schötz), Gabriel Simic (FC Winterthur U19), Fatlum Kastrati (FC Schönenwerd-Niedergösgen), Mariano Krajinovic (FC Rupperswil)

SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge: Luca Schwab (FC Bachletten 2020), Yannick Bischof (FC Bachletten 2020), Igor Jordan Batche Babatche (FV Lörrach-Brombach II/GER), Elias Moser (FC Kickers Basel), Kostandin Pando (FC Black Stars Basel)
Abgänge: Arion Kurtolli (Frankreich)

SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Cenk Fidan (BSC Old Boys), Arlind Gashi (VfR Kleinhüningen), Granit Islamaj (BSC Old Boys), Mohamed Bangoura (FC Floria), Fabian Beljean (FC Pratteln), Noham Boughazi (SR Delémont)
Abgänge: Tolgahan Eraslan (VfR Kleinhüningen), Eldi Selimi (VfR Kleinhüningen), M. Berke Eken (VfR Kleinhüningen), Hamed Sako (FC Black Stars Basel), Simon Grether (BSC Old Boys), Erblin Jemini (VfR Kleinhüningen), Johan Abdoul (FC Black Stars Basel)

VfR Kleinhüningen
Trainer: Bülent Güzel
Zugänge: Berkay Isiklar (FC Black Stars Basel), Kaan Ozcan (FC Black Stars Basel), Matheus Rodrigues Alves da Silva (BSC Old Boys), Rilind Muhaxheri (FC Dardania), Paulo Tomé Monteiro (BSC Old Boys II), Emre Sahin (FC Birsfelden), Ilmi Ziberi (FC Concordia Basel Nachwuchs), Ertugrul Yagcioglu (FC Allschwil), Nereo Adam Sindaco (FC Pratteln), Alessandro Rütti (FC Pratteln), Tolgahan Eraslan (SC Dornach), Eldi Selimi (SC Dornach), M. Berke Eken (SC Dornach), Erblin Jemini (SC Dornach), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys), Robin van der Heide (FC Birsfelden)
Abgänge: Mergim Bajraktari (BSC Old Boys), Arlind Gashi (SC Dornach), Jan Muzangu (FC Courtételle), Robin Kamber (BSC Old Boys), Luftetar Mushkolaj (BSC Old Boys), Cristiano Schaub (BSC Old Boys), Sueleyman Türkes (BSC Old Boys), Albi Kastrati (BSC Old Boys), Semir Erovic (BSC Old Boys), Claudio Pier Di Lisa (FC Kaiseraugst)

Zürich City SC
Trainer: Vural Önen
Zugänge: Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Abraham Yeboah Boateng (SC Buochs), James Wyndham Lewis (FC Uster), Ivan Jakovljev (FC Uster), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Labinot Bytyci (FC Dübendorf), Zidane Vaz Mendy (FC Freienbach), Ali Özkilic (FC Adliswil), Dionis Ramaj (FC Dübendorf), Dennis Boakye (FC Dietikon), Manuel Kiki Bonsu (FC Red Star Zürich), Moreto Moro Cassamá (zuletzt Omonia Nikosia/ZYP), Imran Hamzic (FC Wil II), Jan Laslo (FC Greifensee), Renato Spachiou (SC YF Juventus), Jaromir Frebort (Unie Hlubina B/CZE)
Abgänge: Lucas Costa Da Rosa (FC Affoltern a/A), Gianluca Seconi (FC Adliswil), Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Regensdorf), Lukas Winzap (FC Red Star Zürich), Klysman Lucas Lopes (FC Rotkreuz), Ibrahim Bamba (USI Azzurri), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Schaffhausen II), Malik Sow (FC Schaffhausen II), Renald Alberto De Oliveira Leal (FC Schaffhausen II)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich