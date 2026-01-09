TSC Vahdet Braunschweig II blickt auf die Rückrunde

Vorbereitung mit vielen Testspielen

Eine lange Winterpause im klassischen Sinne gibt es für den TSC Vahdet Braunschweig II nicht. Die Mannschaft bleibt im Spielrhythmus. „Vom 28.01.26 bis zum 1.03.26 gibt es jede Woche ein Testspiel“, erklärt Trainer Hampar Oktay zur Planung der Vorbereitung. Das Trainerteam auf Kontinuität und regelmäßige Spielpraxis, um Abläufe zu festigen und die Mannschaft stabil durch die Winterphase zu führen.

Fortschritte in Kondition und Taktik

Mit Blick auf die bisherige Spielzeit fällt Oktays Bilanz nüchtern aus. „Könnte, müsste viel besser sein“, sagt der Trainer und deutet damit an, dass mehr möglich gewesen wäre. Trotz ordentlicher Ansätze gelang es der Mannschaft bislang nicht, das eigene Potenzial konstant auf den Platz zu bringen.

Positiv hebt Oktay vor allem die Entwicklung in bestimmten Bereichen hervor. „Konditionell, taktisch“ habe sich sein Team besser präsentiert, als er es zu Beginn der Saison vielleicht erwartet habe. Diese Fortschritte sieht der Trainer als Fundament für die kommenden Monate, auch wenn sie sich bislang nicht immer in Ergebnissen niedergeschlagen haben.

Verletzungen als zentrales Problem

Ein wesentlicher Grund für die wechselhaften Leistungen liegt für Oktay auf der Hand. „Sturm und Abwehr.. viele Ausfälle, viele Verletzte“, fasst er die Problemlage zusammen. Gerade in den entscheidenden Mannschaftsteilen fehlte es häufig an personeller Stabilität, was sich direkt auf die Spielbalance ausgewirkt habe.

Trotz aller Schwierigkeiten blickt der Trainer nicht ohne Zuversicht nach vorn. „Ich hoffe nach oben“, sagt Oktay mit Blick auf die Rückrunde. Konkrete Ziele formuliert er bewusst vorsichtig, macht aber deutlich, dass sich die Mannschaft tabellarisch verbessern will.

Keine personellen Veränderungen absehbar

Auf dem Transfermarkt ist beim TSC Vahdet Braunschweig II bislang wenig Bewegung zu erkennen. „Nicht bekannt bis jetzt“, sagt Oktay zu möglichen Zu- oder Abgängen. Auch im Trainerteam sind aktuell keine Veränderungen geplant.

In der Frage nach Meisterschaft und Abstieg zeigt sich Oktay hingegen eindeutig. „Meister Rot Weiß Braunschweig“, lautet seine Prognose an der Tabellenspitze. Im Tabellenkeller rechnet er mit einem harten Kampf: „Ich denke alle 8 Mannschaften.“ Für den TSC Vahdet Braunschweig II bedeutet das, dass jeder Punkt in der Rückrunde an Bedeutung gewinnen dürfte.