TSC Neuendettelsau verliert verdient im Toto-Pokal

– Foto: TSC Neuendettelsau Social Medi

Nichts wurde es für den TSC Neuendettelsau mit einer Pokalüberraschung. In der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals unterlagen die Gastgeber dem TSV Kornburg mit 0:1 (0:1).

Unter den rund 250 Zuschauern waren auch die beiden Club Legenden Marek Mintal und Javier Pinola, deren Söhne im Trikot der Nürnberger Vorstädter auflaufen. Und tatsächlich taten die Sprösslinge an diesem Abend in Neuendettelsau Dinge, die auch deren Väter lange Jahre im Trikot des 1. FC Nürnberg getan hatten: Torjäger-Sohn Jakub Mintal sorgte ebenso standesgemäß nach 30 Minuten für das Tor des Abends wie sich Luciano Pinola kurz nach seiner Einwechslung die gelbe Karte vom souveränen Schiedsrichter Dominik Fober (Herrieden) abholte. Kampfeslustig wie einst sein Vater, legte sich der Argentinier mit dem zwei Köpfe größeren TSC-Kapitän Simon Zenker an und riss diesen an der Mittellinie zu Boden. Diese beiden Szenen waren schon fast die größten Aufreger in einer Partie, die wenig Höhepunkte auf beiden Seiten bot. Der Landesligist stand tief und setzte - fast schon zwangsläufig, weil sich zu den ohnehin zahlreichen Ausfällen im Offensivbereich auch noch Julius Schöniger gesellte, der sich beim Training am Vortag am Knie verletzte - auf Umschaltsituationen. Der Bayernligist ließ den Ball gefällig durch die eigenen Reihen laufen, konnte sich in Tornähe aber nur selten durchsetzen. Die beste und einzige Gelegenheit vergab Jonas Schmid, der im Anschluss an einen langen Ball das Tor nur knapp verfehlte. Besser machte es nach einer halben Stunde Mintal, der nach einer schnellen Kombination durch das Mittelfeld im Strafraum frei gespielt wurde und überlegt zur Führung abschloss - der beste Spielzug der Gäste in der gesamten Partie. Mit dem Halbzeitpfiff musste auch Gästekeeper Thorben Hochmuth bei einem Schuss von Louis Hirschmann erstmals eingreifen.