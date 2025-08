TSC Murrhardt krönt sich zum Turniersieger in Lippoldsweiler

Was mit dem Plan eines Vorbereitungsturniers mit sechs Mannschaften begann, wurde durch eine kurzfristige Absage zwar organisatorisch verändert – doch der TSV Lippoldsweiler machte aus der Not eine Tugend. Am Ende wurde der gestrige Fußballtag auf dem Sportgelände in Auenwald zu einem vollen Erfolg – mit 15 intensiven Partien, vielen Toren, und einem Turniersieger: dem TSC Murrhardt.