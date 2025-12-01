TSB nach 3:0 gegen Kropp auch im 18. Saisonspiel siegreich

Frühe TSB-Führung durch Holtze

Der TSB, der ohne den an Grippe erkrankten Torjäger Tobias Zuth auskommen musste, kam auf dem gut bespielbaren Rasenplatz an der Eckener Straße gegen personell dezimierte Gäste gut in die Partie und hatte früh durch Melf Siemund eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen.

Stürmer Melf Siemund (re., TSB Flensburg), hier im Spiel beim TSV Kronshagen gegen Till Wallenstein (li.). – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch der zweite Versuch in der stürmischen Anfangsphase des TSB führte durch einen Kopfballtreffer von Spielführer Nicolas Holtze (7.) schnell zum Erfolg.

Kropper stabilisieren sich defensiv

Trotz deutlicher Feldvorteile für die Gastgeber stehen die Kropper in der Folge defensiv deutlich kompakter, können es aber nicht verhindern, dass der spielstarke TSB immer wieder zu gelungenen Torannäherungen kommt, die jedoch bis zum Pausenpfiff zu keinen weiteren Treffern führen.

TSB erhöht den Druck nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Gastgeber den Druck und kommen zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Erneut hat Melf Siemund Pech mit einem Schuss an die Unterkante der Latte, und den Nachschuss kann der Kropper Torhüter Niklas Simson stark parieren.

Neumann und Lovizio sorgen für die Entscheidung

Somit blieb es lange, zumindest was den Spielstand betrifft, spannend, ehe ein abgefälschter Schuss von Cedric Neumann (66.) zum zweiten TSB-Treffer führte. In der Folge wechseln die Gastgeber munter durch, und der eingewechselte Luk Albertsen bedient über die rechte Seite in der Mitte den ebenfalls eingewechselten Fabio Lovizio (78.), der mit seinem ersten Saisontreffer auf 3:0 erhöhen konnte.