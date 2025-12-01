TSB nach 3:0 gegen Kropp auch im 18. Saisonspiel siegreich

Der TSB Flensburg spielt weiterhin die perfekte Saison. Auch das 18. Saisonspiel gegen den amtierenden Vizemeister TSV Kropp konnte der unangefochtene Tabellenführer der Landesliga Schleswig mit 3:0 (1:0) deutlich für sich entscheiden. Damit kann der TSB ein entspanntes Weihnachtsfest feiern, denn der Vorsprung auf Verfolger Eckernförder SV beträgt weiterhin satte 19 Punkte. Die personell arg gebeutelten Kropper, bei den Keeper Leve Krackert im Feld mitspielte, hängen nach der 11. Saisonniederlage tief im Tabellenkeller und haben auf dem 11. Rang nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Der TSB, der ohne den an Grippe erkrankten Torjäger Tobias Zuth auskommen musste, kam auf dem gut bespielbaren Rasenplatz an der Eckener Straße gegen personell dezimierte Gäste gut in die Partie und hatte früh durch Melf Siemund eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen.
Doch der zweite Versuch in der stürmischen Anfangsphase des TSB führte durch einen Kopfballtreffer von Spielführer Nicolas Holtze (7.) schnell zum Erfolg.
Trotz deutlicher Feldvorteile für die Gastgeber stehen die Kropper in der Folge defensiv deutlich kompakter, können es aber nicht verhindern, dass der spielstarke TSB immer wieder zu gelungenen Torannäherungen kommt, die jedoch bis zum Pausenpfiff zu keinen weiteren Treffern führen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Gastgeber den Druck und kommen zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Erneut hat Melf Siemund Pech mit einem Schuss an die Unterkante der Latte, und den Nachschuss kann der Kropper Torhüter Niklas Simson stark parieren.
Somit blieb es lange, zumindest was den Spielstand betrifft, spannend, ehe ein abgefälschter Schuss von Cedric Neumann (66.) zum zweiten TSB-Treffer führte. In der Folge wechseln die Gastgeber munter durch, und der eingewechselte Luk Albertsen bedient über die rechte Seite in der Mitte den ebenfalls eingewechselten Fabio Lovizio (78.), der mit seinem ersten Saisontreffer auf 3:0 erhöhen konnte.
TSB-Trainer Tore Wächter sagte: „Das war ein anständiger Abschluss des Jahres. Wir sind mit dem 3:0 absolut zufrieden, bevor es nun in die Winterpause geht.“
TSB Flensburg: Rathmann – Nitsch, Thomsen, Jessen (82. Bartelsen), Stuewe, Wolff (57. Steiner) – Neumann (82. Lüthje), Kurzbach, Holtze – Wojnarowski (67. Lovizio), Siemund (75. Albertsen).
Trainer: Tore Wächter.
TSV Kropp: Simson – Decker (69. Krämer), Brand, Legrum, Thomsen – Popovici, Berg, Flor, Hentzsch – Jaafari (69. Wasielewski), Krackert (82. Trieloff).
Trainer: Julian Schröder.
Schiedsrichter: Torge Feldt (ETSV Fortuna Glückstadt).
Assistenten: Aaron Joel Böttcher und Emirhan Kaptan.
Zuschauer: 100 an der Eckener Straße in Flensburg.
Tore: 1:0 Nicolas Holtze (7.), 2:0 Cedric Neumann (66.), 3:0 Fabio Lovizio (78.).