TSB Gmünd siegt 7:0, Abtsgmünd im Freudentaumel, Söhnstetten jubelt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Vor 120 Zuschauern brannte die SG Bettringen II ein wahres Feuerwerk ab. Die Hausherren zeigten sich in glänzender Spiellaune: Müslüm Cokkalender (30., 37.) stellte mit einem Doppelpack die Weichen früh auf Sieg. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Moritz Schabel (47., 57.) mit zwei weiteren Treffern nach und sorgte für Jubelstürme. Der 1. FC Stern Mögglingen bewies jedoch Moral und steckte nicht auf. Elber Can Celik (60.) und Ibrahim Cakmak (90.+3) betrieben Ergebniskosmetik, konnten den Heimsieg der Bettringer aber nicht mehr gefährden.
In Hussenhofen erlebten 60 Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Thomas Jendrossek (27.) brachte die Gäste zunächst in Front. Die Heimelf kam durch ein unglückliches Eigentor von Toni Riggio (51.) zurück ins Spiel, doch die Freude währte nicht ewig. Andrei Pistol (76.) schoss Heubach erneut in Führung. Bitter für Hussenhofen: Nur zwei Minuten später sah Christian Munz (78.) die Rote Karte, was die Hoffnungen auf einen erneuten Ausgleich zunichtemachte.
Ein packendes Duell bekamen die 80 Zuschauer in Straßdorf geboten. Spraitbach erwischte durch Kevin Schuster (5.) einen Start nach Maß, doch Straßdorf schlug eiskalt zurück. Tom Smith (14.), Philipp Hogh (45.) und Lukas Blessing (56.) drehten die Begegnung komplett. In der Schlussminute wurde es noch einmal hektisch, als Noah Hägele (90.) einen Handelfmeter für die Gäste verwandelte. Doch Straßdorf rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.
In Mutlangen herrschte bei 60 Zuschauern angespannte Stimmung. Die Gäste aus Großdeinbach agierten sehr abgeklärt und suchten immer wieder ihre Chance. Kurz vor dem Pausenpfiff markierte Luca Pascal Benz (43.) die Führung. Mutlangen versuchte im zweiten Durchgang alles, doch die Entscheidung fiel spät: Elvan Beyer (83.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum Endstand.
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Meter Boden. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine stabile Defensive und ließen kaum Torchancen zu. So leidenschaftlich in den Zweikämpfen auch gefightet wurde, fehlte in den Strafräumen die letzte Präzision. Da keine der beiden Offensivreihen eine Lücke fand, endete die Partie torlos mit einer Punkteteilung.
Der TSB Schwäbisch Gmünd war einfach nicht zu stoppen und versetzte die 60 Zuschauer in Ekstase. Enes Yazan (10., 26.) und Alexander Buchmann (13., 33.) trafen jeweils doppelt und sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSB hungrig: Nicolas Wark (24.), Maximilian Menger (65.) und Sefoulaye Kouboni (74.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den Kantersieg perfekt.
Ein intensives Spiel sahen die 60 Zuschauer in Herlikofen. Die Gäste der SGM Lautern-Essingen jubelten zuerst, als Jona Spazal (11.) den Ball im Netz unterbrachte. Doch der TVH zeigte sich unbeeindruckt und suchte die schnelle Antwort. Diese gelang Marlon Großmann (20.) bereits wenig später. In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Teams mit offenem Visier, doch weitere Tore wollten nicht mehr fallen.
Was für eine Achterbahnfahrt für die 60 Zuschauer in Waldhausen! Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen durch Nico Malagnini (3.) blitzschnell in Führung. Doch Heuchlingen hatte die passende Antwort parat – und zwar vom Punkt. Nico Waidmann (25., 45.+2) bewies zweimal eiskalte Nervenstärke und drehte die Partie noch vor der Halbzeit mit zwei verwandelten Foulelfmetern. Waldhausen drängte nach der Pause auf den Ausgleich, doch Heuchlingen verteidigte den Vorsprung mit Mann und Maus.
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Ein wahrer Nervenkrieg spielte sich in Westhausen ab. Lange Zeit hielten die Defensivreihen stand, bis Julian Brendle (76.) die Gäste in Führung schoss und den Auswärtssieg greifbar machte. Doch der TSV gab nicht auf und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. In der achten Minute der Nachspielzeit rettete Lukas Schäfer (90.+8) den Hausherren mit seinem späten Treffer doch noch einen Punkt.
Vor 80 Zuschauern zeigte der SV Pfahlheim eine sehr konzentrierte Vorstellung. Bruno Wohlfrom (23.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann, bevor Robin Parnitzke (41.) noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte. Im zweiten Durchgang kontrollierte die Heimelf das Geschehen und markierte durch Felix Seckler (61.) den Treffer zum Endstand. Zöbingen fand gegen die stabile Pfahlheimer Abwehr kein Durchkommen.
In Jagstzell sahen 80 Zuschauer einen spielstarken FV Viktoria Wasseralfingen. Luca Winkler (27.) brachte die Gäste in Front, was den Widerstand der Hausherren früh forderte. Besonders treffsicher präsentierte sich Cemal Krasniqi (33., 85.), der mit einem Doppelpack – jeweils kurz nach der Führung und kurz vor dem Abpfiff – den deutlichen Auswärtserfolg sicherte. Jagstzell blieb trotz aller Bemühungen ohne Torerfolg.
In einer von Taktik und Leidenschaft geprägten Begegnung neutralisierten sich beide Teams vor 80 Zuschauern. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum Gelegenheiten zuließen, fehlte den Offensivabteilungen im entscheidenden Moment die Präzision. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden, bei dem sich beide Mannschaften die Punkte teilten.
Vor 150 Zuschauern in Rosenberg entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Die Gäste der SGM gingen durch Maximilian Stade (33.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung über fast die gesamte restliche Spielzeit. Doch wer dachte, die Partie sei gelaufen, irrte sich: In der neunten Minute der Nachspielzeit war Andreas Schmid (90.+9) zur Stelle und sicherte Rosenberg den umjubelten späten Ausgleich.
Ein torreiches und packendes Duell bekamen die 70 Zuschauer in Kerkingen zu sehen. Adelmannsfelden startete furios durch Kevin Bernecker (12.) und Andriko Helwer (28.). Kerkingen bewies Moral und kam durch Adrian Leib (40.) heran, doch erneut war es Kevin Bernecker (45.), der den alten Abstand wieder herstellte. Der schnelle Anschluss durch Lukas Konerth (49.) direkt nach der Pause machte die Schlussphase extrem spannend, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit.
In Abtsgmünd erlebten 120 Zuschauer eine wahre Tor-Gala. Überragender Mann des Nachmittags war Clemens Schmid (2., 12., 47., 52.), der mit vier Treffern die gegnerische Abwehr fast im Alleingang zerlegte. Auch Jonas Graule (29., 39.) trug sich doppelt in die Torschützenliste ein und sorgte für Jubelstürme bei den Gastgebern. Den Ehrentreffer für Lauchheim erzielte Daniel Maile (63.) beim Stand von 6:0.
Die größte Zuschauermenge des Tages – 180 Personen – sah in Eigenzell ein Spiel, das erst gedreht werden musste. Tim Wiedmann (28.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Hannes Vogler (36.) antwortete noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang schlug die Stunde von Tim Kailer (47., 54.), der die Partie mit zwei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter, zugunsten der Heimelf entschied.
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