TSB Gmünd siegt 7:0, Abtsgmünd im Freudentaumel, Söhnstetten jubelt

Kreisliga A2:

TSV Westhausen – FC Röhlingen 1:1

Ein wahrer Nervenkrieg spielte sich in Westhausen ab. Lange Zeit hielten die Defensivreihen stand, bis Julian Brendle (76.) die Gäste in Führung schoss und den Auswärtssieg greifbar machte. Doch der TSV gab nicht auf und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. In der achten Minute der Nachspielzeit rettete Lukas Schäfer (90.+8) den Hausherren mit seinem späten Treffer doch noch einen Punkt.

SV Pfahlheim – FSV Zöbingen 3:0

Vor 80 Zuschauern zeigte der SV Pfahlheim eine sehr konzentrierte Vorstellung. Bruno Wohlfrom (23.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann, bevor Robin Parnitzke (41.) noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte. Im zweiten Durchgang kontrollierte die Heimelf das Geschehen und markierte durch Felix Seckler (61.) den Treffer zum Endstand. Zöbingen fand gegen die stabile Pfahlheimer Abwehr kein Durchkommen.

SV Jagstzell – FV Viktoria Wasseralfingen 0:3

In Jagstzell sahen 80 Zuschauer einen spielstarken FV Viktoria Wasseralfingen. Luca Winkler (27.) brachte die Gäste in Front, was den Widerstand der Hausherren früh forderte. Besonders treffsicher präsentierte sich Cemal Krasniqi (33., 85.), der mit einem Doppelpack – jeweils kurz nach der Führung und kurz vor dem Abpfiff – den deutlichen Auswärtserfolg sicherte. Jagstzell blieb trotz aller Bemühungen ohne Torerfolg.

SC Unterschneidheim – FC Ellwangen 0:0

In einer von Taktik und Leidenschaft geprägten Begegnung neutralisierten sich beide Teams vor 80 Zuschauern. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum Gelegenheiten zuließen, fehlte den Offensivabteilungen im entscheidenden Moment die Präzision. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden, bei dem sich beide Mannschaften die Punkte teilten.

Sportfreunde Rosenberg – SGM Rindelbach/Neunheim 1:1

Vor 150 Zuschauern in Rosenberg entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Die Gäste der SGM gingen durch Maximilian Stade (33.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung über fast die gesamte restliche Spielzeit. Doch wer dachte, die Partie sei gelaufen, irrte sich: In der neunten Minute der Nachspielzeit war Andreas Schmid (90.+9) zur Stelle und sicherte Rosenberg den umjubelten späten Ausgleich.

SV Kerkingen – TSV Adelmannsfelden 2:3

Ein torreiches und packendes Duell bekamen die 70 Zuschauer in Kerkingen zu sehen. Adelmannsfelden startete furios durch Kevin Bernecker (12.) und Andriko Helwer (28.). Kerkingen bewies Moral und kam durch Adrian Leib (40.) heran, doch erneut war es Kevin Bernecker (45.), der den alten Abstand wieder herstellte. Der schnelle Anschluss durch Lukas Konerth (49.) direkt nach der Pause machte die Schlussphase extrem spannend, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit.

TSG Abtsgmünd – SV Lauchheim 6:1

In Abtsgmünd erlebten 120 Zuschauer eine wahre Tor-Gala. Überragender Mann des Nachmittags war Clemens Schmid (2., 12., 47., 52.), der mit vier Treffern die gegnerische Abwehr fast im Alleingang zerlegte. Auch Jonas Graule (29., 39.) trug sich doppelt in die Torschützenliste ein und sorgte für Jubelstürme bei den Gastgebern. Den Ehrentreffer für Lauchheim erzielte Daniel Maile (63.) beim Stand von 6:0.

SG Eigenzell-Ellenberg – SGM Fachsenfeld/Dewangen 3:1

Die größte Zuschauermenge des Tages – 180 Personen – sah in Eigenzell ein Spiel, das erst gedreht werden musste. Tim Wiedmann (28.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Hannes Vogler (36.) antwortete noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang schlug die Stunde von Tim Kailer (47., 54.), der die Partie mit zwei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter, zugunsten der Heimelf entschied.

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