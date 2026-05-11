TSB Gmünd mit 7:2, Westhausen siegt 5:4, Fleinheim gewinnt 6:1

In Großdeinbach entwickelte sich ein enges und kampfbetontes Duell, in dem die Defensivreihen lange Zeit das Geschehen bestimmten. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, wodurch zwingende Torchancen Mangelware blieben. Das goldene Tor des Tages fiel schließlich in der 67. Minute: Julian Andres Cely Acero fand die entscheidende Lücke in der Heubacher Hintermannschaft und markierte das 1:0. Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnten den stabilen Abwehrriegel der Hausherren jedoch nicht mehr knacken.

In Bettringen erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, die maßgeblich durch eine Szene in der ersten Halbzeit geprägt wurde. Max Berghaus brachte die Gäste aus Straßdorf bereits in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. In der 37. Minute folgte der Genickschlag für die Hausherren: Luca Krieger sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Straßdorf nutzte die Überzahl noch vor der Pause aus und erhöhte durch Davut Özbek (45.) auf 0:2. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Erneut Max Berghaus (68.), Bastian Herr (82.) und Yaya Badjie (87.) schraubten das Ergebnis gegen dezimierte Bettringer auf den deutlichen 0:5-Endstand hoch.

FC Schechingen – FC Spraitbach 1:1

Die Fans in Schechingen sahen eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. In der 50. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Fabian Heinrich gewohnt sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Schechingen schien den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, doch Spraitbach bewies in der Schlussphase Moral. In der 82. Minute war es Julian Brech, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 erzielte. Da in den letzten Minuten keine der beiden Mannschaften mehr das volle Risiko einging, blieb es bei der Punkteteilung.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSV Mutlangen 1:4

In Alfdorf hielt die Spielgemeinschaft eine Halbzeit lang gut mit, musste sich am Ende aber der individuellen Klasse der Mutlanger geschlagen geben. Finn Eisenmann (16.) besorgte die frühe Führung für den TSV, die Sascha Munz in der 38. Minute zum 1:1 ausgleichen konnte. Nach dem Wechsel blieb es lange spannend, bis die Schlussviertelstunde anbrach. Sinan Keskin avancierte zum Matchwinner und drehte die Partie mit einem Doppelschlag (75., 86.) auf 1:3. In der Nachspielzeit (90.+4) setzte Gezim Zymeri den Schlusspunkt zum 1:4-Auswärtssieg.

TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Waldhausen 7:2

Im Laichle brannten die Hausherren ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab, wobei ein Name alle anderen überstrahlte: Lukas Frank. Den Torreigen eröffnete jedoch Eren Gül bereits in der 6. Minute. Danach folgte die große Show von Frank, der innerhalb von nur 15 Minuten einen Viererpack schnürte (25., 32., 38., 40.). Zusammen mit dem Treffer von Gian Piero Falcone (30.) stand es zur Pause bereits 6:0. Im zweiten Durchgang schaltete der TSB merklich zurück, was Waldhausen durch Nick Mayer (56.) und Florian Hausner (63.) zur Ergebniskosmetik nutzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Falcone in der 70. Minute zum 7:2-Endstand.

SV Hussenhofen – TV Herlikofen 0:3

Der TV Herlikofen präsentierte sich in Hussenhofen als die abgeklärtere Mannschaft und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Die Weichen wurden früh gestellt, als Nico Warga bereits in der 11. Minute zum 0:1 traf. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Lukas Karanikas (40.) auf 0:2, was den Hausherren sichtlich den Schwung nahm. Hussenhofen bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende TV-Hintermannschaft nicht entscheidend durch. In der 83. Minute machte Luca Warga mit dem Treffer zum 0:3 endgültig den Deckel auf die Partie.

1. FC Eschach – SGM Lautern-Essingen 1:1

Diese Begegnung schrieb eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreiben kann – und die Hauptrolle spielte Paul Altvater. Zunächst wurde er zum Pechvogel des Tages, als ihm in der 79. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief, das die Gäste der SGM Lautern-Essingen mit 0:1 in Führung brachte. Eschach warf in den Schlussminuten alles nach vorne, um die drohende Heimniederlage abzuwenden. In der 90. Minute war es dann ausgerechnet erneut Paul Altvater, der seinen Fehler wiedergutmachte und den Ball zum dramatischen 1:1-Ausgleich über die Linie drückte.

1. FC Stern Mögglingen – TV Heuchlingen 3:3

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach wechselte. Mögglingen startete furios durch Tore von Ibrahim Cakmak (10.) und Ferhat Karaca (13.). Doch Heuchlingen schlug noch vor der Pause zurück: Jannik Dollinger (24.) und Michael Österle (32.) glichen zum 2:2 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Ferhat Karaca (48.) die "Sterne" erneut in Front. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und sicherten sich durch Lukas Dollinger in der 67. Minute den Punkt zum 3:3-Endstand.