TSB Flensburg verpflichtet Offensivspieler Noel Kurzbach

Der TSB Flensburg hat seinen Kader für die Saison 2025/26 komplettiert. Mit Noel Kurzbach stößt ein in der Region bestens bekannter Spieler zum Team von der Eckenerstraße. Der 23-jährige Offensivmann kommt vom Oberligisten Heider SV zurück in seine Heimatstadt und soll mit seiner Schnelligkeit sowie seiner Spielweise neue Impulse in der Offensive setzen.

Kurzbach, der in Flensburg aufgewachsen ist und bereits in der Jugend für verschiedene Vereine in Schleswig-Holstein aktiv war, absolvierte das vergangene halbe Jahr in Heide. Die Station bei den Dithmarschern bezeichnete er selbst als „lehrreich“. Nun folgt die Rückkehr an die Förde. „Mit dem TSB hat es jetzt endlich geklappt“, so der Neuzugang. Er freue sich auf das vertraute Umfeld, viele bekannte Gesichter und die neue Herausforderung.

Sportlich bringt der pfeilschnelle Flügelspieler genau das mit, was sich der TSB für die kommende Saison erhofft: hohes Tempo, große Laufbereitschaft und eine enge Bindung zur Region. Mit seiner Verpflichtung sind die Planungen für die neue Spielzeit nach Klubangaben abgeschlossen.