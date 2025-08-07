TSB Flensburg überzeugt mit starkem zweiten Durchgang – 3:0 gegen TSV

Mit einem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf setzt der TSB Flensburg seine starke Frühform fort. Nach einer torlosen, aber chancenreichen ersten Halbzeit drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf. Tobias Zuth avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner, Patrick Thomsen setzte den Schlusspunkt. Die Flensburger bleiben damit auch im zweiten Saisonspiel ohne Punktverlust.

Flensburg, 6. August 2025 – Der TSB Flensburg feiert einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf. Nach einer torlosen, aber chancenreichen ersten Halbzeit machte die Elf von Trainerteam Anton Merz im zweiten Durchgang ernst und sicherte sich durch einen Doppelpack von Tobias Zuth sowie einen Treffer von Patrick Thomsen den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel.

Der TSV Friedrichsberg erwischte den besseren Start und hätte schon nach wenigen Minuten in Führung gehen können. Nach einem Fehlpass in der Flensburger Defensive war Sören Ohlsen plötzlich frei durch, scheiterte jedoch am gut reagierenden TSB-Schlussmann Schneider (2.).

Nach dieser Schrecksekunde übernahm der TSB zunehmend die Kontrolle, ohne zunächst wirklich zwingend zu werden. Erst Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zu echten Hochkarätern: In der 28. Minute wurde Tobias Zuth fünf Meter vor dem Tor mustergültig freigespielt, setzte den Ball aber weit am Tor vorbei – eine sinnbildliche Szene für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit.

Wenig später scheiterte Zuth erneut aus kurzer Distanz an der Latte, nachdem Kurzbach stark über links durchgebrochen war. Den Nachschuss parierte Friedrichsbergs Keeper Dahmani stark gegen Schäpler (35.). Auch ein fast unglückliches Eigentor von Goos (31.) und ein abgepfiffenes Abseitstor von Kurzbach (42.) hielten die Spannung hoch. Trotz klarer Überlegenheit und zahlreicher Chancen ging es torlos in die Kabinen.

Zuth erlöst den TSB – Doppelschlag bringt die Führung

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, da brach der Bann: Cedric Neumann fand mit einem schönen Pass Tobias Zuth im Strafraum, der diesmal eiskalt blieb und den Ball unhaltbar unter die Latte knallte – das überfällige 1:0 (46.).

Mit der Führung im Rücken spielte der TSB deutlich befreiter auf und kombinierte sich immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Zuth hätte nur wenige Minuten später nachlegen können, scheiterte jedoch erneut am glänzend aufgelegten Dahmani (61.).

Friedrichsberg versuchte, offensiv wieder ins Spiel zu kommen, und hatte durch Jan Böhnert eine riesige Chance zum Ausgleich. Doch TSB-Keeper Schneider parierte erneut spektakulär aus kurzer Distanz (58.).

Stattdessen schlugen die Flensburger wieder eiskalt zu. In der 70. Minute spielte Felix Stüwe einen perfekt getimten langen Ball auf Tobias Zuth, der den Ball elegant annahm und aus 16 Metern mit viel Übersicht ins lange Eck schlenzte – 2:0.

Thomsen setzt Schlusspunkt – Defensive lässt nichts zu

Den Schlusspunkt setzte Patrick Thomsen in der 85. Minute. Nach einem Eckball kam zunächst Zuth zum Abschluss, den Dahmani erneut stark parierte. Doch Thomsen reagierte am schnellsten, grätschte entschlossen dazwischen und bugsierte den Ball über die Linie – das 3:0 und die endgültige Entscheidung.

Friedrichsberg fand im letzten Abschnitt keine Mittel mehr gegen die kompakte TSB-Abwehr, auch wenn die Partie in Teilen hitzig wurde. Zwei Gelbe Karten gegen die Gäste (Wegner und Ohlsen) sowie eine gegen Flensburgs Steiner unterstrichen die intensive Gangart der Begegnung.

Fazit: Verdienter Sieg mit Luft nach oben

Der TSB Flensburg zeigte über 90 Minuten hinweg die reifere Spielanlage, ließ aber gerade im ersten Durchgang zahlreiche Topchancen ungenutzt. Erst nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Mannschaft für ihren Aufwand. Matchwinner war zweifellos Tobias Zuth mit zwei Treffern und einer Vorlage. Die Defensive um Keeper Schneider ließ kaum etwas zu und stand besonders in der zweiten Halbzeit sehr stabil.

Mit diesem Erfolg bestätigt der TSB seinen guten Saisonstart und bleibt in der Liga ungeschlagen. Für Friedrichsberg bleibt es bei einem schweren Auftakt – nach dem 2:6 am ersten Spieltag steht die Mannschaft weiterhin ohne Punkte da.

Spielverlauf in Zahlen

Tore:

1:0 Tobias Zuth (46.) – Vorlage: Cedric Neumann

2:0 Tobias Zuth (70.) – Vorlage: Felix Stüwe

3:0 Patrick Thomsen (85.) – Vorlage: Tobias Zuth

Gelbe Karten: