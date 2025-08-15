 2025-08-14T11:39:53.462Z

Spielbericht

TSB Flensburg siegt spät – Zuth verwandelt Elfmeter kurz vor Ende

Nach schwacher Vorstellung ringt der Tabellenführer aus Flensburg den TuS Jevenstedt mit 3:2 nieder – zwei Strafstöße und umstrittene Szenen prägen das Spiel.

Der TSB Flensburg bleibt in der Landesliga ungeschlagen, doch der 3:2-Heimerfolg gegen den TuS Jevenstedt war hart erkämpft. Erst ein verwandelter Strafstoß von Tobias Zuth in der Nachspielzeit brachte den Favoriten auf die Siegerstraße.

Zäher Beginn und Rückstand

Von Beginn an tat sich der TSB schwer, gegen kompakte Jevenstedter ins Spiel zu finden. Fehlpässe und ungenaue Flanken bestimmten die Anfangsphase. In der 33. Minute der erste Schock: Nach einem Foul von Jessen an Mrosek gab es Elfmeter für Jevenstedt, den Lucas Seefeldt sicher in die Mitte verwandelte – 0:1.

Nur sechs Minuten später der Ausgleich: Nach einem Abwehrfehler nutzte Cedric Neumann die Gelegenheit und traf flach ins rechte Eck (39.) zum 1:1.

Kurz vor der Pause gab es Unmut am Spielfeldrand:
Es ist nicht zu glauben, wie das Trainerteam des TSB Flensburg um Thore Wächter und Anton Merz die Zweikämpfe bewerten. Man möchte meinen, die beiden Herren haben noch nie Fußball gespielt. Vorteil gibt es nicht.

Mit diesem hitzigen Unterton ging es in die Halbzeitpause.

Führung mit Fragezeichen – erneuter Ausgleich

In der 58. Minute brachte Patrick Thomsen den TSB nach einer Ecke von Felix Stüwe per Kopf in Führung, allerdings unter starkem Körpereinsatz gegen seinen Gegenspieler – eine Szene, die für Diskussionen sorgte.

Jevenstedt antwortete schnell: Eine präzise Flanke von Timo Klug fand erneut Seefeldt, der technisch sauber abschloss (64.) – 2:2.

Später Elfmeter entscheidet die Partie

In einer hektischen Schlussphase kam der TSB nach Foul von Steiger an Neumann zu einem weiteren Strafstoß. Tobias Zuth behielt die Nerven und verwandelte zum 3:2-Siegtreffer (90.+1).

Jevenstedt kämpfte bis zum Abpfiff, konnte aber nicht mehr ausgleichen.

Gelbe Karten

  • TuS Jevenstedt:

    • 15' Mattes Brusberg (Foulspiel)

    • 61' Mirko Mrosek (Foulspiel)

    • 79' Lukas Gersteuer (Meckern)

    • 86' Timo Klug (Foulspiel)

  • TSB Flensburg:

    • 48' Jon Sören Jessen (Unsportliches Verhalten)

Aufstellungen

TSB Flensburg:
Schneider – Jessen, Thomsen, Stüwe, Siemund – Lovizio, Stephan, Albertsen, Neumann – Zuth, Wojnarowski

TuS Jevenstedt:
Jeromin – Lüthje, Brusberg, Mrosek, Steiger – Klug, Rohwer, Meyert, Gersteuer – M. Mrosek, Seefeldt

Auswechslungen

TSB Flensburg:

  • 56' Kean Wojnarowski für Fabio Lovizio

  • 66' Jasper Carstens für Maximilian Stephan (verletzungsbedingt)

  • 73' Luk Albertsen für Melf Siemund

TuS Jevenstedt:

  • 54' Timo Lindenlaub-Klug für Mattes Brusberg

  • 64' Luca Ole Rohwer für Jonas Meyert 80' Noah Steiger für Lukas Gersteuer

  • 85' Louis Ranck für Mathis Mrosek

Fazit

Der TSB Flensburg zeigte eine schwache Leistung, rettete sich aber dank individueller Klasse und zwei Elfmetertoren zum Sieg. Jevenstedt verdiente sich mit couragierter Defensive und Doppeltorschütze Seefeldt Respekt – und hätte aufgrund der strittigen Szenen zumindest einen Punkt verdient gehabt.

Daniel KusberAutor