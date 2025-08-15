TSB Flensburg siegt spät – Zuth verwandelt Elfmeter kurz vor Ende Nach schwacher Vorstellung ringt der Tabellenführer aus Flensburg den TuS Jevenstedt mit 3:2 nieder – zwei Strafstöße und umstrittene Szenen prägen das Spiel. Verlinkte Inhalte LL Schleswig Jevenstedt TSB Flensb. Patrick Thomsen Lucas Seefeldt + 2 weitere

Der TSB Flensburg bleibt in der Landesliga ungeschlagen, doch der 3:2-Heimerfolg gegen den TuS Jevenstedt war hart erkämpft. Erst ein verwandelter Strafstoß von Tobias Zuth in der Nachspielzeit brachte den Favoriten auf die Siegerstraße.

Zäher Beginn und Rückstand Von Beginn an tat sich der TSB schwer, gegen kompakte Jevenstedter ins Spiel zu finden. Fehlpässe und ungenaue Flanken bestimmten die Anfangsphase. In der 33. Minute der erste Schock: Nach einem Foul von Jessen an Mrosek gab es Elfmeter für Jevenstedt, den Lucas Seefeldt sicher in die Mitte verwandelte – 0:1.

Nur sechs Minuten später der Ausgleich: Nach einem Abwehrfehler nutzte Cedric Neumann die Gelegenheit und traf flach ins rechte Eck (39.) zum 1:1. Kurz vor der Pause gab es Unmut am Spielfeldrand:

Es ist nicht zu glauben, wie das Trainerteam des TSB Flensburg um Thore Wächter und Anton Merz die Zweikämpfe bewerten. Man möchte meinen, die beiden Herren haben noch nie Fußball gespielt. Vorteil gibt es nicht.