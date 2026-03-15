TSB Flensburg lässt erste Punkte liegen

Der TSB Flensburg hat im Heimspiel gegen Kronshagen erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben. Nach einer frühen Führung durch Melf Siemund und einem schnellen Ausgleich per Elfmeter entwickelte sich eine intensive Partie. Flensburg blieb zwar über weite Strecken spielbestimmend, scheiterte jedoch mehrfach am starken Gäste-Keeper Bock oder am eigenen Abschluss. Kronshagen verteidigte leidenschaftlich und sicherte sich so einen hart erkämpften Auswärtspunkt.

Dabei sprach über weite Strecken vieles für die Gastgeber. Flensburg dominierte Ballbesitz und Spielanteile, erspielte sich mehrere hochkarätige Chancen und setzte die Gäste insbesondere in der zweiten Hälfte stark unter Druck. Doch Kronshagen verteidigte diszipliniert, Torhüter Bock erwischte einen starken Tag – und so blieb es letztlich beim Remis.

Mit dem Schlusspfiff nach über neun Minuten Nachspielzeit war die Partie im Flensburger Stadion beendet – und auf Seiten des TSB machte sich erstmals in dieser Saison ein Gefühl breit, das bislang fremd gewesen war: Punktverlust. Nach zuvor erfolgreichen Spielen mussten sich die Flensburger im Heimspiel gegen Kronshagen mit einem 1:1 begnügen.

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass der TSB Flensburg die Spielkontrolle übernehmen wollte. Die Gastgeber ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und versuchten, die Gäste früh unter Druck zu setzen.

Bereits in der dritten Minute gab es die erste große Möglichkeit. Nicholas Holtze spielte einen starken Pass in den Strafraum, wo Tobias Zuth in aussichtsreicher Position zum Abschluss kam. Doch Kronshagens Torhüter Bock reagierte stark und parierte den ersten Versuch. Der Nachschuss wurde anschließend von einem Verteidiger geblockt.

Die frühe Chance unterstrich die klare Marschroute der Flensburger: Angriff nach Angriff rollte auf das Tor der Gäste zu. Kronshagen war zunächst fast ausschließlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt und kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

Auch taktisch hatten die Gastgeber die Partie im Griff. Besonders über die Flügel versuchte Flensburg immer wieder, Druck aufzubauen und gefährliche Hereingaben in den Strafraum zu bringen.

Siemund trifft zur verdienten Führung

Der Druck sollte sich schließlich auszahlen. In der 14. Minute gelang dem TSB der verdiente Führungstreffer.

Maximilian Stephan setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte eine präzise Flanke in den Strafraum. Der Ball landete bei Melf Siemund, der sich im Zentrum gut positioniert hatte. Ohne zu zögern zog der Angreifer ab und jagte den Ball mit voller Wucht unter die Latte.

Für Siemund war es bereits das achte Saisontor – und zugleich der verdiente Lohn für eine starke Anfangsphase der Flensburger.

Die Zuschauer hofften nun, dass ihre Mannschaft das Spiel weiter kontrollieren und vielleicht schnell nachlegen würde.

Kronshagen schlägt zurück

Doch nur wenige Minuten später kam es anders.

In der 16. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Kronshagen. Nach einem Foul im Strafraum zeigte er ohne zu zögern auf den Punkt. Eine Entscheidung, die bei den Gastgebern für Unmut sorgte, aber Bestand hatte.

Nick Rixen übernahm selbst die Verantwortung. Der gefoulte Spieler trat an und verwandelte den Strafstoß souverän. Zwar ahnte Flensburgs Torhüter Nommensen die richtige Ecke, doch der Schuss war zu präzise platziert und schlug unten links im Netz ein.

Damit stand es plötzlich 1:1 – und das Spiel war wieder völlig offen.

Partie verliert an Tempo

Nach den beiden frühen Treffern verlor die Begegnung etwas an Dynamik. Während Flensburg weiterhin mehr Ballbesitz hatte und das Spielgeschehen kontrollierte, verteidigten die Gäste aus Kronshagen nun deutlich kompakter.

Die Defensive der Gäste stand insgesamt sehr stabil. Bis auf das Gegentor ließen sie in dieser Phase kaum klare Torchancen zu.

Auch der Platz spielte eine Rolle. Der Untergrund machte es den technisch starken Flensburgern schwer, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Immer wieder versprang der Ball oder Angriffe versandeten aufgrund ungenauer Pässe.

In der 31. Minute gab es eine Szene im Strafraum der Gäste, die kurz für Aufregung sorgte. Cedric Neumann ging nach einem Zweikampf zu Boden, doch der Schiedsrichter entschied sofort: kein Strafstoß.

Danach plätscherte das Spiel eine Zeit lang vor sich hin. Flensburg versuchte weiterhin, Lücken zu finden, doch Kronshagen verteidigte aufmerksam.

Kronshagen mit seltenen Vorstößen

Trotz der defensiven Ausrichtung versuchten die Gäste gelegentlich, selbst Nadelstiche zu setzen. Vor allem über Badreddin Hamze kam Kronshagen einige Male nach vorne.

In der 39. Minute setzte sich Hamze auf der linken Seite stark durch und drang bis zur Grundlinie vor. Seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer im Strafraum.

Kurz vor der Pause blieb es insgesamt bei einer eher ereignisarmen Phase. Flensburg hatte weiterhin mehr vom Spiel, konnte die Überlegenheit jedoch nicht in klare Torchancen ummünzen.

Mit einem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Flensburg kommt mit viel Schwung aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel brachte Flensburg mit Benett Kwame frische Offensivkraft ins Spiel. Für Torschütze Melf Siemund ging es nicht weiter.

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung in die zweite Hälfte – und schon wenige Minuten nach Wiederanpfiff gab es die nächste große Gelegenheit.

In der 49. Minute spielte Kwame einen starken Direktpass auf Nicholas Holtze. Der Angreifer lief frei auf das Tor zu und versuchte es mit einem Lupfer über den herausstürmenden Keeper. Doch Bock reagierte erneut hervorragend und parierte den Versuch.

Latte rettet für Kronshagen

Nur wenige Minuten später wurde es erneut gefährlich. Maximilian Stephan brachte eine schöne Flanke in den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauerte erneut Holtze.

Der Stürmer nahm den Ball mit der Brust an und zog direkt ab. Der Schuss war hart und präzise – doch der Ball klatschte nur an die Latte und sprang zurück ins Feld, wo die Kronshagener Defensive klären konnte.

Es war eine der größten Chancen der Partie.

Kurz darauf landete der Ball zwar im Tor der Gäste, doch die Fahne des Linienrichters ging nach oben. Der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten

Auch Kronshagen meldete sich nun wieder offensiv zu Wort. In der 54. Minute war Hamze plötzlich frei durch, doch der Linienrichter entschied auf Abseits – eine Entscheidung, die durchaus diskutiert werden konnte.

Richtig brenzlig wurde es in der 67. Minute. Yunus Emre Boz spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Hamze. Der Angreifer konnte frei auf das Tor zulaufen.

Doch Flensburgs Torhüter Nommensen reagierte stark, stürmte aus seinem Tor und klärte im letzten Moment zur Ecke.

Es war die größte Chance der Gäste aus dem Spiel heraus.

Flensburg erhöht den Druck

In der Folge versuchte Flensburg erneut, die Kontrolle zu übernehmen. Trainer und Mannschaft reagierten mit mehreren Wechseln, um frische Kräfte zu bringen.

Jonathan Gonzalez Miranda, Kean Wojnarowski und später Lasse Schablin kamen ins Spiel. Ziel war klar: mehr Tempo und Durchschlagskraft in der Offensive.

In der 72. Minute bot sich Benett Kwame eine weitere große Gelegenheit. Der Offensivspieler kam am linken Pfosten frei zum Abschluss. Sein Schuss war platziert, doch Torhüter Bock reagierte erneut stark und parierte mit dem Fuß.

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Druck der Gastgeber größer.

Kronshagen verteidigt leidenschaftlich

Die Gäste konzentrierten sich nun fast ausschließlich auf die Defensive. Immer wieder warfen sich die Spieler in Schüsse oder klärten Hereingaben.

Flensburg versuchte es weiterhin über Flanken und Distanzschüsse. So zog Thomson in der 83. Minute aus rund 30 Metern ab, doch der Ball flog knapp über das Tor.

Kronshagen wechselte ebenfalls, um frische Kräfte für die Defensive zu bringen. Unter anderem kam Mohamad A. Malik Badal Abdula kurz vor Schluss ins Spiel.

Die Gäste standen weiterhin kompakt und ließen kaum klare Chancen zu.

Dramatische Schlussphase

In den letzten Minuten entwickelte sich eine hektische Schlussphase.

Flensburg warf alles nach vorne und drängte auf den Siegtreffer. Kronshagen verteidigte mit Mann und Maus.

In der 90. Minute bot sich eine riesige Möglichkeit. Nach einer Flanke von links legte Juri Schlingmann den Ball zentral auf den Fünfmeterraum. Nicholas Holtze stand völlig frei vor dem Tor – doch sein Abschluss aus wenigen Metern ging deutlich über das Tor.

Es war eine Chance, die normalerweise sitzen muss.

Spektakuläre Nachspielzeit

Der Schiedsrichter ließ insgesamt neun Minuten nachspielen – und diese hatten es in sich.

In der 90.+3 Minute versuchte es Zuth noch einmal aus 16 Metern. Doch sein Schuss geriet zu harmlos und landete direkt in den Armen des Torhüters.

Kurz darauf sah Rune Kresten Möller nach einem Foulspiel die Gelbe Karte.

In der 90.+7 Minute wurde es dann noch einmal richtig gefährlich. Juri Schlingmann trat einen Freistoß, der abgefälscht wurde und plötzlich Richtung Tor flog. Kronshagens Keeper Bock verschätzte sich leicht und rutschte beim Versuch, den Ball zu fangen, darüber hinweg. Der Ball trudelte jedoch knapp am Tor vorbei ins Aus.

Es wäre beinahe der späte Siegtreffer gewesen.

Doch auch Kronshagen hatte in der letzten Minute noch eine Möglichkeit zum Lucky Punch. Ein Angriff der Gäste führte zu einem Abschluss, der nur knapp am Flensburger Tor vorbeiging.

Schlusspfiff und gemischte Gefühle

Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

Für Flensburg blieb am Ende die Erkenntnis, dass man trotz klarer Spielkontrolle und zahlreicher Chancen nicht mehr als einen Punkt holen konnte. Besonders die Chancenverwertung dürfte im Nachgang ein großes Thema sein.

Kronshagen hingegen durfte sich über einen wichtigen Auswärtspunkt freuen. Mit einer disziplinierten Defensivleistung und einem starken Torhüter Bock trotzten sie dem Favoriten ein Remis ab.

Für den TSB Flensburg bedeutet das Ergebnis zwar den ersten Punktverlust der Saison – doch gleichzeitig zeigte die Mannschaft auch, dass sie in der Lage ist, Spiele zu dominieren und viele Chancen zu kreieren.

Beim nächsten Spiel wird es nun darum gehen, die Effizienz vor dem Tor wieder zu erhöhen – damit aus Überlegenheit auch wieder drei Punkte werden.