TSB Flensburg kämpft Kilia Kiel nieder

Der TSB Flensburg hat Kilia Kiel mit 1:0 bezwungen und dem bis dahin ungeschlagenen Gegner die erste Saisonniederlage zugefügt. Benett Kwame profitierte kurz nach der Pause von einem kuriosen Fehler der Kieler und erzielte das entscheidende Tor. In einer intensiven Schlussphase hielt die Flensburger Defensive stand.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie. Kilia hatte bereits nach fünf Minuten die erste gute Gelegenheit, doch TSB-Torhüter Rathmann war bei Trepcas Abschluss aus kurzer Distanz zur Stelle. Auf der anderen Seite wurde Flensburg erstmals nach einer Ecke von Noel Kurzbach gefährlich. Jon Sören Jessen stieg am höchsten, doch Marcel Freund konnte den Kopfball noch auf der Linie klären.

Der TSB Flensburg hat am Sonntag einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Kilia Kiel setzte sich die Mannschaft an der Flensburger Förde mit 1:0 durch. Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgte Benett Kwame kurz nach der Pause für die Entscheidung.

Kurz vor der Pause wurde es noch einmal brenzlig vor dem Flensburger Tor. Nach einem Fehlpass von Patrick Thomsen kam Tino Klein in eine aussichtsreiche Position, verzögerte jedoch zu lange. Seine Flanke fand Selim Han Cetintürk, dessen Schuss aus kurzer Distanz Thomsen schließlich auf der Linie klärte. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach einer kurzen Phase, in der Kilia das Spiel etwas kontrollierte, kam Flensburg immer besser in die Partie. Felix Stüwe setzte einen Freistoß aus rund 25 Metern knapp neben das Tor. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Noel Kurzbach in der 39. Minute: Nach einem starken Zuspiel von Stüwe lief er frei auf Kilia-Keeper Wulff zu, der jedoch glänzend parierte.

Kurioses Führungstor nach der Pause

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn fiel dann das entscheidende Tor – und das auf äußerst kuriose Weise. Kilia-Torwart Wulff wollte den Ball weit aus der Gefahrenzone schlagen, traf dabei jedoch Ove Witt am Fuß. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen von Benett Kwame. Der Flensburger ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, umkurvte Wulff und schob ins leere Tor ein. Für Kwame war es bereits der sechste Saisontreffer.

Kilia musste nun mehr investieren und lief zunehmend vehement an. Doch Flensburg verteidigte konzentriert. Besonders Patrick Thomsen zeigte eine starke Leistung und organisierte die Defensive mit bemerkenswerter Ruhe. Kilia kam zwar immer wieder bis an den Strafraum, fand aber nur selten den entscheidenden letzten Pass.

Flensburg blieb seinerseits gefährlich. In der 67. Minute setzte sich Kwame nach einem Doppelpass mit Kean Wojnarowski auf der rechten Seite durch. Sein Abschluss wurde im letzten Moment von Meseberg zur Ecke abgegrätscht. Auch eine scharfe Ecke von Kurzbach sorgte wenig später für Gefahr, Schäpler konnte den Ball per Kopf jedoch nicht mehr auf das Tor bringen.

Kilia drückt – Flensburg hält stand

In der Schlussphase erhöhte Kilia noch einmal den Druck. Luca Bjarne Senger versuchte es in der 77. Minute mit einem Freistoß aus rund 35 Metern, setzte den Ball jedoch knapp neben das Flensburger Tor. Mehr wollte den Kielern aus dem Spiel heraus nicht gelingen.

Auf der Gegenseite hätte Kwame in der Nachspielzeit sogar für die endgültige Entscheidung sorgen können. Nach einem starken Ballgewinn lief er alleine auf Wulff zu. Der Kieler Schlussmann blieb lange stehen, riss die Hände hoch und verhinderte mit einer starken Parade das 2:0.

Fünf Minuten Nachspielzeit waren schließlich überstanden. Kilia bekam noch einen Freistoß zugesprochen, der jedoch weit ins Aus segelte. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff.

Der TSB Flensburg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten 1:0-Heimsieg. Während Kilia Kiel erstmals in dieser Saison bezwungen wurde, sammelte der TSB nach der Niederlage am letzten Spieltag den dritten Sieg der Saison. Entscheidend waren neben Kwames Treffer vor allem eine leidenschaftliche Defensivleistung und ein überragender Patrick Thomsen in der Schlussphase.