TSB Flensburg ist Landesliga-Meister: Last-Minute-Tor lässt TSB jubeln

Meister 2025-26 in der Landesliga Schleswig-Holstein - der TSB Flensburg. – Foto: Jacqueline Röder

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat dem designierten Meister TSB Flensburg am Sonntag alles abverlangt, musste sich aber am Ende dramatisch mit 2:1 (1:1) geschlagen geben. Auf dem sehr hoch gemähten Rasenplatz an der Eckernförder Landstraße sah es lange nach einem Punktgewinn für Frisia und somit einer Vertagung der Meisterschaft aus, ehe ein unglücklich abgefälschter Schuss in der Nachspielzeit die Flensburger Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführte.

Doppelschlag in der Anfangsphase

TSB Flensburg übernahm erwartungsgemäß von Beginn an die Spielkontrolle und ließ den Ball gut laufen, ohne jedoch zunächst zwingend gefährlich zu werden. Frisia hingegen konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Umschaltmomente. Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn trieb Renz Rapräeger den Ball über 30 Meter und bediente Jannik Drews, der in der 15. Minute von der linken Strafraumkante aus zum überraschenden 0:1 traf.

Das Spitzen-Trainerduo Tore Wächter (li.) und Anton Merz (Co-Trainer) reparierten den Betriebsunfall Oberliga-Abstieg des TSB Flensburg. – Foto: Jacqueline Röder

Die Freude der Frisianer währte jedoch nur kurz, denn quasi im Gegenzug egalisierte der TSB den Spielstand. Cedric Neumann bekam den Ball im 16-Meter-Raum, drehte sich geschickt um mehrere Frisia-Verteidiger und verwandelte zum 1:1-Ausgleich (16.). Frisia-Bollwerk hält stand Im Anschluss an den Doppelschlag entwickelte sich eine Partie, in der TSB weiterhin spielerisch dominierte, während Frisia kaum noch Entlastungsangriffe starten konnte. Die Flensburger erarbeiteten sich zahlreiche Ecken und Standards, die jedoch allesamt von der aufmerksamen Frisia-Defensive um Keeper Jorge Hansen entschärft wurden. TSB drückte, fand aber gegen das Friesische Abwehrbollwerk nur selten ein Durchkommen. Später Schock in der Nachspielzeit Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Frisia verteidigte konzentriert und TSB Flensburg fiel trotz Überlegenheit wenig Zwingendes ein. Als viele bereits mit einer Vertagung der Flensburger Meisterfeier rechneten, kam es in der Nachspielzeit zur dramatischen Entscheidung. In der 90.+3 Minute konterte Frisia und rückte mit mehreren Leuten auf, TSB konnte jedoch den Ball gewinnen und spielte einen langen Ball über die linke Seite. Dieser landete ausgerechnet bei Ex-Frisianer Tobias Zuth, dessen Abschluss von einem Frisia-Verteidiger so unglücklich abgefälscht wurde, dass er sich unhaltbar über Jorge Hansen hinweg zum 2:1 ins Tor senkte. Dies war der späte Genickbruch für die Gäste, die sich für eine starke kämpferische Leistung nicht belohnen konnten.

Schießen den TSB Flensburg wieder in die Oberliga zurück - die Torschützen Tobias Zuth (li.) und Cedric Neumann. – Foto: Jacqueline Röder